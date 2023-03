Pekarová Adamová na Taiwane: Budeme s vami za každých okolností

Tchaj-pej/Praha 28. marca (TASR) - Predsedníčka Poslaneckej snemovne Parlamentu (PSP) ČR Markéta Pekarová Adamová v utorok vystúpila s prejavom v Legislatívnom dvore Taiwanu. Pripomenula spoločné hodnoty a historické paralely medzi ČR a Taiwanom a zdôraznila, že Česko bude stáť na strane ostrova za každých okolností, informuje spravodajkyňa TASR.



"Sme na strane pravdy, slobody, demokracie a medzinárodného práva. Uvedomujeme si, že nikto na svete nežije izolovaný príbeh, že sa naše príbehy neustále prelínajú," povedala šéfka českej Snemovne.



V prejave pripomenula aj inváziu vojsk Varšavskej zmluvy do Československa v auguste 1968 známymi slovami "Sme s vami, buďte s nami", ktoré zazneli vo vysielaní Československého rozhlasu počas prvých hodín okupácie.



"Chcela by som vás ubezpečiť, že sme s vami už teraz a budeme s vami aj naďalej. Za všetkých okolností. Pretože vy ste s nami, my sme s vami," vyhlásila predsedníčka PSP ČR.



Predseda Legislatívneho dvora Jou S'-kchun uviedol, že návšteva Pekarovej Adamovej je výsledkom prehlbovania vzájomných vzťahov ČR a Taiwanu. Šéfke českej Snemovne potom odovzdal najvyššie taiwanské vyznamenanie a podotkol, že ho dostala ako prvá predsedníčka parlamentu krajiny, ktorá nemá oficiálne diplomatické styky s Taiwanom.



Išlo o vrchol politického programu predsedníčky dolnej komory českého parlamentu počas jej cesty. V pondelok sa stretla aj s premiérom a prezidentkou Taiwanu. Tá vyzdvihla, že Pekarová Adamová na ostrov pricestovala aj napriek nátlaku zo strany Číny. Na záver návštevy mala predsedníčka PSP ČR ešte podpísať memorandá o spolupráci.



Pekarovú Adamovú na ceste sprevádza asi 160 ľudí, z toho stovka podnikateľov z oblasti nanotechnológií, umelej inteligencie, inovácií v zdravotníctve či energetiky. Ide o najväčšiu podnikateľskú delegáciu v histórii vzájomných vzťahov Prahy s Tchaj-pejom.



Z českých predstaviteľov naposledy na pôde taiwanského Legislatívneho dvora vystúpil predseda Senátu Miloš Vystrčil v auguste 2020. Jeho výrok "Som Taiwanec", ktorým odkazoval na prejav J. F. Kennedyho z roku 1963, rezonoval vo svetových médiách.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)