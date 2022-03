Budenstag si uctil preživšieho holokaustu, ktorý zomrel v Charkove

Berlín 22. marca (TASR) - Nemecký Spolkový snem (Bundestag) vzdal hold Borisovi Romančenkovi, ktorý počas druhej svetovej vojny prežil nútený pobyt v štyroch nacistických koncentračných táboroch a ktorý minulý týždeň zahynul pri ruskom útoku v ukrajinskom meste Charkov. Nemeckí zákonodarcovia si jeho pamiatku uctili v utorok minútou ticha, ktorá bola venovaná aj ďalším obetiam vojny. TASR správu prevzala od agentúry AP.



"Boris Romančenko je jedným z tisícov mŕtvych na Ukrajine. Každá jedna obeť nám pripomína, aby sme urobili všetko, čo je v našich silách, aby sme zastavili túto krutú vojnu, ktorá porušuje medzinárodné právo, a aby sme pomohli ľuďom na Ukrajine a z Ukrajiny," povedala na úvod utorkového zasadnutia podpredsedníčka Bundestagu Katrin Göringová-Eckardtová, ktorá dodala, že Romančenkova smrť "pripomína, že Nemecko má osobitnú historickú zodpovednosť voči Ukrajine". Nemecká politička spresnila, že Romančenka odviedli do nemeckého Dortmundu ako núteného pracovníka v roku 1942. Po pokuse o útek v roku 1943 skončil v koncentračných táboroch.



"Romančenko prežil štyri koncentračné tábory a teraz bol zabitý v ruskej útočnej vojne na Ukrajine," povedal nemecký minister financií Christian Lindner. "Jeho osud ukazuje zločinecký charakter ruskej politiky, ako aj to, prečo Nemecko prejavuje solidaritu s Ukrajinou, prečo musíme prejavovať solidaritu my," dodal minister.



Nacistické Nemecko napadlo vtedajší Sovietsky zväz v roku 1941, pripomenula AP.



Romančenko bol počas druhej svetovej vojny väznený v koncentračných táboroch Buchenwald, Peenemünde, Dora a Bergen-Belsen. Neskôr sa angažoval v nadáciách na podporu preživších a uchovanie pamäti o činoch nacistov. Bol viceprezidentom Medzinárodného výboru Buchenwald-Dora. O život prišiel minulý piatok pri ostreľovaní, ktoré zasiahlo bytový dom, v ktorom býval. Celý jeho byt vyhorel, uviedla nadácia pamätníka Mittelbau-Dora.