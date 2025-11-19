< sekcia Zahraničie
Budova Európskeho parlamentu sa po prvý raz rozsvieti na červeno
Kampaň Červená streda je celosvetové podujatie organizované nadáciou ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi.
Autor TASR
Brusel 19. novembra (TASR) - Budova Európskeho parlamentu (EP) v Bruseli sa v stredu o 20.00 h po prvý raz rozsvieti na červeno. Inštitúcia sa tak pridáva k celosvetovej kampani Červená streda, ktorá upozorňuje na prenasledovanie a diskrimináciu veriacich vo svete. Iniciatíva vzišla od slovenskej europoslankyne a kvestorky EP Miriam Lexmann (EPP/KDH). TASR o tom informovala jej kancelária.
„Sloboda náboženského vyznania je základným ľudským právom. Symbolické osvetlenie budovy parlamentu je prejavom solidarity s trpiacimi veriacimi, zvlášť kresťanmi, na celom svete, ktorí sa nevzdávajú svojej viery aj napriek tlaku či obrovskému prenasledovaniu,“ priblížila Lexmann. Podľa nej ide aj o pripomienku, že sloboda vierovyznania stále nie je samozrejmosťou.
Kampaň Červená streda je celosvetové podujatie organizované nadáciou ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi. Každý rok sú kostoly, pamiatky a verejné budovy osvetlené červeným svetlom, ktoré symbolizuje krv ľudí trpiacich za svoje presvedčenie. Kampaň upriamuje pozornosť na fakt, že kresťania sú najviac prenasledovanou náboženskou skupinou na svete, píše sa vo vyhlásení europoslankyne. Ako sa ďalej uvádza, podľa Správy o stave náboženskej slobody vo svete 2025 je až 220 miliónov kresťanov priamo vystavených prenasledovaniu pre svoju vieru.
Globálne sa tento rok očakáva zapojenie viac než pol milióna ľudí a nasvietenie vyše 600 budov. Na rozsvietení budovy EP sa zúčastní aj Lexmann, ktorá zdôraznila, že sloboda pre ňu znamená možnosť prevziať zodpovednosť za ochranu ľudskej dôstojnosti a práv vo svete. „Dnes máme slobodu vďaka obetiam mnohých. Tým pádom máme aj možnosť prispieť v zápase o všeobecné dobro pre človeka a pomáhať meniť Európu i svet,“ dodala.
Na Slovensku si prenasledovaných veriacich môžu ľudia pripomenúť podujatím Červená streda o týždeň (26. novembra). Načerveno budú nasvietené pamiatky a kostoly ako Prezidentský palác, Most SNP, Dóm sv. Alžbety v Košiciach, Nitriansky hrad, Spišská Kapitula či radnica v Trnave.
„Sloboda náboženského vyznania je základným ľudským právom. Symbolické osvetlenie budovy parlamentu je prejavom solidarity s trpiacimi veriacimi, zvlášť kresťanmi, na celom svete, ktorí sa nevzdávajú svojej viery aj napriek tlaku či obrovskému prenasledovaniu,“ priblížila Lexmann. Podľa nej ide aj o pripomienku, že sloboda vierovyznania stále nie je samozrejmosťou.
Kampaň Červená streda je celosvetové podujatie organizované nadáciou ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi. Každý rok sú kostoly, pamiatky a verejné budovy osvetlené červeným svetlom, ktoré symbolizuje krv ľudí trpiacich za svoje presvedčenie. Kampaň upriamuje pozornosť na fakt, že kresťania sú najviac prenasledovanou náboženskou skupinou na svete, píše sa vo vyhlásení europoslankyne. Ako sa ďalej uvádza, podľa Správy o stave náboženskej slobody vo svete 2025 je až 220 miliónov kresťanov priamo vystavených prenasledovaniu pre svoju vieru.
Globálne sa tento rok očakáva zapojenie viac než pol milióna ľudí a nasvietenie vyše 600 budov. Na rozsvietení budovy EP sa zúčastní aj Lexmann, ktorá zdôraznila, že sloboda pre ňu znamená možnosť prevziať zodpovednosť za ochranu ľudskej dôstojnosti a práv vo svete. „Dnes máme slobodu vďaka obetiam mnohých. Tým pádom máme aj možnosť prispieť v zápase o všeobecné dobro pre človeka a pomáhať meniť Európu i svet,“ dodala.
Na Slovensku si prenasledovaných veriacich môžu ľudia pripomenúť podujatím Červená streda o týždeň (26. novembra). Načerveno budú nasvietené pamiatky a kostoly ako Prezidentský palác, Most SNP, Dóm sv. Alžbety v Košiciach, Nitriansky hrad, Spišská Kapitula či radnica v Trnave.