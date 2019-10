Budova maďarského parlamentu stojí 85 mil. eur, ale nie je na predaj

Budapešť 22. októbra (TASR) - Účtovná hodnota ikonickej budovy maďarského parlamentu v Budapešti na Kossuthovom námestí je 28,15 miliardy forintov (85,3 milióna eur), informoval v utorok spravodajský server vg.hu s odvolaním sa na tlačový odbor zákonodarného zboru. Ten však zdôraznil, že budova nie je na predaj, a že účtovná hodnota nie je totožná s trhovou cenou.



K zisteniu trhovej ceny by bolo potrebné ocenenie, ktoré by si však vyžiadalo extrémne vysoké náklady, pretože by takúto úlohu mohli vykonať pravdepodobne iba špecializované medzinárodné spoločnosti, najmä britské. Povedal to serveru šéf divízie Zväzu maďarských realitných agentov MIOSZ Ferenc Mészáros, podľa ktorého skutočnosť, že vôbec evidujú cenu budovy parlamentu, svedčí o tom, že ju niekedy v minulosti ohodnotili.



Országház - ako Maďari svoj parlament nazývajú - je dominantnou stavbou peštianskeho nábrežia Dunaja.



Parlament je dlhý 268 metrov, jeho výška dosahuje 96 metrov a v najširšom mieste má 123 metrov. Celková rozloha budovy je takmer 18.000 štvorcových metrov a leží na pozemku nábrežia Dunaja s rozlohou vyše 20.000 štvorcových metrov. V účtovnej hodnote komplexu nie je zarátaná cena pozemku, ktorú tlačový odbor nezverejnil.



Na dekoráciu budovy použili 40 kilogramov 22-karátového zlata, steny postavili zo 40 miliónov veľkých tehál. Na vchod do parlamentu a východ z neho slúži 27 brán, vnútri je 29 schodísk s celkovou dĺžkou 20 kilometrov a 13 výťahov. Dĺžka červených kobercov dosahuje dovedna 4356 metrov.



V budove sa nachádza 200 kancelárií, v ktorých pracuje 800 zamestnancov. Ročne si svätoštefanskú korunu vystavenú v Kupolovej sále prezrú státisíce návštevníkov z Maďarska aj zo zahraničia. Parlament navrhol Imre Steindl, stavali ho v rokoch 1885 - 1902. Na prelome storočia bol najväčšou investíciou, namiesto plánovaných 18,5 milióna korún preinvestovali 38 miliónov.



Architektonicky ho považovali za šťastný prípad "historizujúcej eklektiky", do gotiky Steindl smelo vložil dovtedy v nej neznámy prvok - kupolu - a v interiéroch použil prvky renesancie aj baroka.



Popri obdivovateľoch architektúry Országházu sa našli aj mnohí kritici, ktorí poukazovali najmä na to, že použitý gotický štýl je úplne cudzí maďarskému národu, keďže má nemecký ráz a je plodom katolíckeho mysticizmu.



V súčasnosti ročné prevádzkové náklady presahujú jednu miliardu forintov (3 milióny eur).



Spravodajca TASR Ladislav Vallach