Budove britského parlamentu hrozí katastrofa, varujú zákonodarcovia

Londýn 17. mája (TASR) - Britský parlament je majstrovským architektonickým dielom zapísaným na zozname Svetového dedičstva UNESCO, ktoré ročne navštívi milión ľudí. Zároveň je to rozpadajúca sa a poškodená budova plná azbestu, ktorej hrozí riziko zničenia, uviedli v stredu zákonodarcovia. TASR správu prevzala z tlačovej agentúry AP.



Výbor pre verejné financie Dolnej snemovne v správe uvádza, že budova je "netesná, opadáva z nej murivo a hrozí jej neustále nebezpečenstvo požiaru".



"Existuje reálne a rastúce riziko, že katastrofická udalosť zničí" túto budovu ešte pred dokončením dlho odkladanej rekonštrukcie, uviedol výbor.



V najnaliehavejšom zo série varovaní za uplynulé roky sa tvrdí, že práce na obnove prebiehajú "bolestivo pomaly" a väčšinou ide len o "záplaty" na budove z 19. storočia, pričom stoja približne dva milióny libier týždenne. Budúcnosť parlamentného komplexu známeho ako Westminsterský palác ohrozujú "roky otáľania".



V roku 2018 poslanci odhlasovali, že do polovice roka 2020 sa z budovy dočasne odsťahujú, aby umožnili niekoľko rokov rozsiahlych opráv. Toto rozhodnutie však odvtedy spochybňujú tí, ktorí nechcú odísť a minulý rok bol zrušený orgán na dohľad nad parlamentným projektom.



Budova medzitým chátra. Do strechy zateká, storočné parné potrubie praská a občas padajú kusy muriva. Mechanické a elektrické systémy sú zo 40. rokov 20. storočia.



Odstránenie množstva azbestu "by si podľa odhadov vyžiadalo približne 300 ľudí pracujúcich dva a pol roka, zatiaľ čo by sa budova nepoužívala", uviedol výbor. Tvrdí tiež, že od roku 2016 bolo v parlamente 44 "požiarnych incidentov" a strážnici preto hliadkujú nepretržite.



Zákonodarcovia sa však zdráhajú schváliť ambicióznejší plán obnovy. V čase, keď mnohí ľudia majú problém ako vyžiť, sa verejnosti nebude páčiť obnova za niekoľko miliárd libier. "Náklady na obnovu budú vysoké, ale ďalšie odklady by boli pre daňových poplatníkov nesmierne nákladné - nečinnosť nie je hospodárna", uviedol výbor.



Úradníci "plánujú rozsiahlu a komplexnú obnovu Westminsterského paláca s cieľom zachovať ho pre budúce generácie" pričom členovia Dolnej snemovne a Snemovne lordov budú o ďalšom postupe hlasovať ešte tento rok.



Pre zákonodarcov môže byť varovaním história. Veľkú časť predchodkyne súčasnej budovy, ktorú v neogotickom štýle navrhol architekt Charles Barry, v roku 1834 zničil požiar.