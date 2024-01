Budove v Paríži spájanej s prácou Marie Curieovej hrozilo zbúranie

Paríž 6. januára (TASR) - Na žiadosť francúzskej ministerky kultúry Rimy Abdul Malakovej boli v Paríži pozastavené plány na búranie budovy spájanej s pôsobením vedkyne a dvojnásobnej nositeľky Nobelovej ceny Marie Curieovej, informoval v sobotu spravodajský web France Info. S búraním sa malo pôvodne začať 8. januára.



Kritici demolácie tvrdia, že Curieová mala v budove Pavillon des Sources svoje laboratórium, zatiaľ čo zástancovia búrania objektu toto tvrdenie spochybňujú a podporujú plán výskumného ústavu Institut Curie, ktorý chce na tomto mieste v Latinskej štvrti vybudovať moderné centrum na výskum rakoviny.



Nová budova má mať päť poschodí a rozlohu 2000 metrov štvorcových. Ako spresnil riaditeľ inštitútu Thierry Philip, bolo by to v Európe vôbec prvé centrum spájajúce pri výskume rakoviny poznatky z chémie, biológie a medicíny.



Dodal, že keďže plány na búranie budovy s laboratóriami vyvolalo vo Francúzsku veľmi ostrú diskusiu, s ministerkou Malakovou mali diskusiu o dôležitosti historickej pamäte. Ozrejmil však, že "ak nenájdeme žiadne alternatívne riešenie, budeme sa musieť rozhodnúť medzi (historickou) pamäťou a živou vedou".



Diskusiu o osude budovy Pavillon des Sources iniciovala exministerka kultúry Rachida Datiová a televízny moderátor Stéphane Bern, ktorý vyzval aj francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona a jeho manželku Brigitte, aby do sporu zasiahli a zabránili búraniu objektu, ktorý má ako významná pamiatka a symbol vedy štatút francúzskeho kultúrneho dedičstva.



Philip však tvrdí, že Pavillon des Sources nebol laboratóriom používaným Marie Curieovou, ale slúžil na skladovanie rádioaktívneho odpadu a dnes je prázdny. Jej skutočnému laboratóriu, Pavillon Curie, podľa Philipa zbúranie nehrozí.



Výskumník Raphaël Rodriguez z Institut Curie tiež upozornil, že dané laboratóriá neboli nikdy použité pri výskume. Dodal, že budova je momentálne "neprístupná, pretože je zamorená, a preto aj nepoužiteľná". "Nikto tam nechodí, dokonca nikto nesmie chodiť ani príliš blízko k tejto budove. Nikto nemôže robiť experimenty, nemôže ju navštíviť," spresnil Rodriguez.



Podľa jeho slov si treba vybrať, či "liečiť trpiacich pacientov" alebo radšej "chrániť hygienicky nevyhovujúcu budovu na úkor francúzskych daňových poplatníkov". Doplnil, že v novej budove "bude čoskoro pracovať viac ako 100 medzinárodných výskumníkov v oblasti rakoviny.



V areáli ustanovizne Institut Curie sú okrem budovy Pavillon des Sources aj Pavillon Pasteur a Pavillon Curie. V ich blízkosti je malé námestie a parčík s lipami a platanmi. Tento areál vytvorila v roku 1912 Marie Curieová, ktorá ho dlhé roky aj sama udržiavala, napísal s odvolaním sa na múzeum Curieovcov spravodajský web France Info.