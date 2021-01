Budovu Kongresu uzavreli pre protesty Trupových stúpencov

Washington 6. januára (TASR) - Sídlo amerického Kongresu v hlavnom meste Washington v stredu uzavreli počas zasadnutia členov oboch jeho komôr po tom, ako sa stúpenci prezidenta Donalda Trumpa dostali do zrážok s políciou a pokúsili vniknúť do budovy. Senát i Snemovňa reprezentantov oznámili prerušenie svojho zasadnutia, zameraného na potvrdenie výsledkov prezidentských volieb. Informovali o tom agentúra AP a televízia CNN.



Napätá situácia vznikla pred budovou Kapitolu, keď tam protestujúci začali strhávať kovové bariéry pod schodmi vedúcimi k hlavnému vstupu. Niektorí demonštranti sa snažili preniknúť cez policajtov s ochrannými štítmi, ktorí proti nim použili paprikový sprej.



Niektorí v dave kričali "zradcovia", keď sa ich policajti snažili zatlačiť. V oblasti tiež niekto nahlásil podozrivý balíček, oznámila Polícia Kapitolu.



Vnútri Kapitolu odvysielali oznámenie, podľa ktorého vzhľadom na "vonkajšiu bezpečnostnú hrozbu" nemôže nikto vstupovať do komplexu Kapitolu ani z neho vychádzať. Nariadená bola tiež evakuácia niekoľkých kancelárskych budov Kongresu.



K potýčkam došlo krátko po tom, ako Trump vystúpil pred tisícami svojich prívržencov neďaleko Bieleho domu, ktorým zopakoval svoje nepodložené tvrdenia o volebných podvodoch, a vyhlásil, že nikdy neuzná svoju porážku.



"Nedovolíme, aby umlčali vaše hlasy," povedal Trump davu ľudí, ktorí na miesto prichádzali už od úsvitu.