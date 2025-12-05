< sekcia Zahraničie
Budovu v meste Groznyj zasiahol ukrajinský dron, tvrdí Kadyrov
Podľa štátnych médií a záberov zverejnených na sociálnych sieťach vypukol po zásahu dronov v budove požiar a jej sklenená fasáda bola rozbitá na najmenej piatich poschodiach.
Autor TASR
Moskva 5. decembra (TASR) - Viacposchodovú budovu v čečenskej metropole Groznyj zasiahol ukrajinský dron, oznámil v piatok líder ruskej Čečenskej republiky Ramzan Kadyrov. Pri útoku podľa neho vznikli škody, nevyžiadal si však civilné obete. TASR o tom informuje podľa agentúr Reuters a APF.
Ruské médiá predtým uviedli, že v zasiahnutej kancelárskej budove sídlia vládne úrady. Spomenuli konkrétne čečenskú bezpečnostnú radu. Budova stojí iba 800 metrov od rezidencie Kadyrova a susedí s miestnou pobočkou ruskej Federálnej bezpečnostnej služby (FSB).
Podľa štátnych médií a záberov zverejnených na sociálnych sieťach vypukol po zásahu dronov v budove požiar a jej sklenená fasáda bola rozbitá na najmenej piatich poschodiach.
V noci na piatok bolo pre riziko útokov dronmi na niekoľko hodín uzavreté letisko Groznyj, uviedol ruský úrad pre leteckú dopravu.
Ukrajina často útočí na Čečensko, jej drony však zriedka dosiahnu mestské oblasti a najmä centrum tamojšieho hlavného mesta.
V prevažne moslimskom regióne vládne od roku 2007 Ramzan Kadyrov, podporovateľ ruského prezidenta Vladimira Putina a jeho vojny na Ukrajine, kam poslal bojovať tisíce čečenských vojakov, doplnila AFP.
Ruské médiá predtým uviedli, že v zasiahnutej kancelárskej budove sídlia vládne úrady. Spomenuli konkrétne čečenskú bezpečnostnú radu. Budova stojí iba 800 metrov od rezidencie Kadyrova a susedí s miestnou pobočkou ruskej Federálnej bezpečnostnej služby (FSB).
Podľa štátnych médií a záberov zverejnených na sociálnych sieťach vypukol po zásahu dronov v budove požiar a jej sklenená fasáda bola rozbitá na najmenej piatich poschodiach.
V noci na piatok bolo pre riziko útokov dronmi na niekoľko hodín uzavreté letisko Groznyj, uviedol ruský úrad pre leteckú dopravu.
Ukrajina často útočí na Čečensko, jej drony však zriedka dosiahnu mestské oblasti a najmä centrum tamojšieho hlavného mesta.
V prevažne moslimskom regióne vládne od roku 2007 Ramzan Kadyrov, podporovateľ ruského prezidenta Vladimira Putina a jeho vojny na Ukrajine, kam poslal bojovať tisíce čečenských vojakov, doplnila AFP.