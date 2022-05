Budovu Vltavskej filharmónie postavia podľa návrhu dánskeho ateliéru

Praha 18. mája (TASR) - Budova novej Vltavskej filharmónie pre českú metropolu vznikne podľa návrhu dánskeho ateliéru Bjarke Ingels Group (BIG). Víťaza medzinárodnej súťaže, ktorú vypísalo hlavné mesto, predstavili v stredu pražský primátor Zdeněk Hřib a jeho námestník Petr Hlaváček.



"Som s tým návrhom veľmi spokojný, od začiatku to bol môj favorit. Tá budova má všetko, čo sme od nej očakávali. Praha potrebuje modernú architektúru," uviedol Hřib, ktorého cituje spravodajský server Novinky.cz.



Mesto vypísalo architektonickú súťaž na návrh budovy zhruba pred rokom. Vyberalo z 19 diel, ktoré postúpili do finále. Odborníci vyzdvihli zastúpenie svetoznámych a uznávaných ateliérov, ktoré o návrh novej pražskej koncertnej siene prejavili záujem.



O potrebe vybudovať dôstojnú a modernú koncertnú halu sa nielen v Prahe hovorí na rôznych úrovniach už niekoľko desaťročí. Už niekoľko rokov je známe, kde by nový kultúrny stánok mal vyrásť – je to areál bývalej obce Bubny severne od centra, v bezprostrednej blízkosti stanice metra Vltavská.



Stavba, v ktorej budú tri sály na špičkovej technickej úrovni s vynikajúcou akustikou, sa stane domovom pre dve hudobné telesá: Českú filharmóniu a Symfonický orchester hlavného mesta Prahy. Bude tu zrejme umiestnené aj hudobné oddelenie Mestskej knižnice. Nebudú chýbať ani kaviarne a ďalšie zariadenia.



Budova Vltavskej filharmónie by mala byť hotová v roku 2032. Náklady na jej výstavbu nie sú vzhľadom na súčasnú situáciu úplne zrejmé; posledné odhady z konca vlaňajška predstavovali šesť miliárd korún (približne 243 miliónov eur). Mesto chce dosiahnuť pri financovaní projektu aj účasť štátu.