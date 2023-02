Budovy inštitúcií EÚ sú vo farbách Ukrajiny, 10. balík sankcií mešká

Brusel 24. februára (TASR) - Sídlo Európskeho parlamentu (EP), budova Európskej komisie a ďalších inštitúcií EÚ v Bruseli boli vo štvrtok večer osvetlené farbami ukrajinskej vlajky. EÚ si týmto gestom solidarity pripomína výročie začiatku ruskej agresie voči Ukrajine. Krajinám EÚ sa však do tohto dátumu nepodarilo dohodnúť sa na konečnej podobe desiateho balíka sankcií proti Rusku, informuje spravodajca TASR.



Hovorca EP Jaime Duch vo štvrtok večer informoval, že budovy zákonodarného zboru EÚ boli pri príležitosti ročného výročia ruskej agresie proti Ukrajine vysvietené modro-žltou farbou. Upozornil, že Európsky parlament a EÚ podporujú Ukrajinu odvtedy, ako Rusko 24. februára 2022 v skorých ranných hodinách spustilo svoju neodôvodnenú a nezákonnú rozsiahlu inváziu voči Ukrajine.



"Budeme s vami tak dlho, ako to bude potrebné. Sloboda zvíťazí. Zavládne mier," pripomenul Duch vyjadrenie predsedníčky Európskeho parlamentu Roberty Metsolovej.



Metsolová vo vyhlásení na Twitteri uviedla, že "modrá a žltá vlajka Ukrajiny si za posledný rok získala naše srdcia". "Symbolizuje statočnosť, odvahu a silu ľudí na Ukrajine, ktorí prekonávajú všetky nástrahy. Dnes večer hrdo hovoríme: My sme Ukrajina!" napísala.



Predseda Európskej rady Charles Michel odkázal, že rok po tom, ako Rusko začalo s útokmi, je odhodlanie EÚ neochvejné. "Postaráme sa o to, aby zvíťazila Ukrajina. Nedáme si pokoj kým nebude obnovená jej územná celistvosť, krajina bude obnovená a bude vykonaná spravodlivosť," vyhlásil.



Do 24. februára sa diplomati EÚ mali symbolicky dohodnúť na desiatom balíku sankcií voči Rusku, ktorého kontúry minulý týždeň predstavila šéfka eurokomisie Ursula von der Leyenová.



Týždenník Politico však vo štvrtok večer - s odvolaním sa na viacerých diplomatov - uviedol, že konečnú dohodu brzdí Poľsko, podľa ktorého sú návrhy na obmedzenie dovozu syntetického kaučuku z Ruska príliš slabé. Komisia v snahe upokojiť krajiny EÚ, ktoré sa spoliehajú na dovoz tohto materiálu, navrhla stanoviť ročné kvóty vo výške 560.000 metrických ton, píše Politico s odvolaním sa na diplomatický zdroj. Poľsko tvrdí, že to je ešte viac než súčasný dovoz syntetického kaučuku.



Varšava potvrdila zdržiavanie súhlasu na odobrenie celého sankčného balíka. Poprela však, že by chcela blokovať zavedenie ďalších sankcií. Žiada iba "sankcie, ktoré majú zmysel".



Diplomati zároveň uviedli, že eurokomisia vo štvrtok večer pokračovala v rozhovoroch s niektorými členskými krajinami EÚ s cieľom nájsť kompromis. Najbližšie stretnutie veľvyslancov 27 členských krajín EÚ sa uskutoční v piatok ráno, čo ešte dáva šancu, že sankčný balík bude odsúhlasený v termíne, ktorý von der Leyenová prisľúbila Volodomyrovi Zelenskému počas jeho účasti na februárovom mimoriadnom summite EÚ.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)