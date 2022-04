Buďte láskaví k svojej svokre, vyzval pápež

Vatikán 27. apríla (TASR) - Pápež František v stredu na generálnej audiencii vyzval katolíkov, aby si vážili starších ľudí a starali sa o rodinné vzťahy. Využil príležitosť aj na to, aby sa vrátil k citlivej téme svokier. Informácie priniesla tlačová agentúra AFP.



František vyvolal v roku 2015 smiech, keď na návšteve Spojených štátov davu tisícov ľudí povedal: "Rodiny sa hádajú a niekedy lietajú aj taniere a deti spôsobujú bolesti hlavy, a to nebudem hovoriť o svokrách."



Pápež v stredu znova obrátil pozornosť na rodinné vzťahy a urobil aj dlhú slovnú odbočku k "mýtickej postave" svokier. Vyhlásil, že často sú obeťami "klišé".



Pápež, pochádzajúci z Argentíny, venoval generálnu audienciu na vatikánskom Námestí svätého Petra práve vzťahu medzi generáciami. A dodal: "Nevravím, že ju (svokru) vnímame ako diabla, ale vždy je prezentovaná hanlivo. Ale svokra je matka vášho manžela a matka vašej manželky."



"Vravíme si: ’Čím ďalej je naša svokra, tým lepšie.’ Ale nie – je to matka, staršia osoba. Jednou z najkrajších vecí pre ženu je mať vnúčatá. Keď jej deti majú deti, to ju znova vťahuje do života," povedal 85-ročný pápež.



A vyzval nevesty, aby udržiavali svoj vzťah so svokrou.



"Porodili vášho manžela. Robte im aspoň radosť," apeloval František.



Pápež mal radu aj pre svokry. "Hovorím vám, dávajte si pozor na slová," dodal.