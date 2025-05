Budú dražiť práce Alana Turinga - nájdené na povale a takmer roztrhané

Londýn 22. mája (TASR) - Vedecké práce patriace britskému matematikovi, logikovi a lúštiteľovi kódov z druhej svetovej vojny Alanovi Turingovi, ktoré boli náhodou objavené na povale v podkroví rodinného domu a takmer zničené, pôjdu v júni do aukcie. Očakáva sa, že noví majitelia za ne budú musieť zaplatiť tisíce libier.



Ako informovala agentúra DPA, archív výtlačkov osobitne vytlačených vedeckých článkov, tzv. separátov, patriacich známemu matematikovi obsahuje aj podpísanú osobnú kópiu jeho dizertačnej práce z roku 1939 s názvom Systémy logiky založené na ordináloch a na vypočítateľných číslach z roku 1937, píše TASR. Tento text sa považuje za prvá programovaciu príručku počítačového veku.



Turingova doktorská práca bola aukčným domom ocenená na 40.000 až 60.000 libier.



Podľa aukčnej siene z Lichfieldu v grófstve Staffordshire, ktorá predaj pripravuje, archív darovala Turingovmu priateľovi a kolegovi matematikovi Normanovi Routledgeovi jeho matka Ethel.



Celý archív do aukčného domu priniesli Routledgeovi dediči, a to v obyčajnej nákupnej taške, uviedol Jim Spencer, riaditeľ aukcií vzácnych kníh, ktorý získanú zbierku opísal ako „najdôležitejší archív, s akým som kedy pracoval.“ Ich vzácnosť spočíva aj v tom, že boli vytlačené v malom počte a distribuované len v rámci akademickej obce - takéto dokumenty sa na trhu objavujú len zriedka, spresnil Spencer, podľa ktorého daný archív predstavuje základy informatiky a moderných digitálnych výpočtov.



K Routledgeovi sa dostali aj ďalšie písomnosti vrátane listov adresovaných Turingovi od spisovateľa E. M. Forstera, ktoré by tiež mohli byť zaujímavé pre zberateľov.



Zbierka obsahuje aj knihu Chemický základ morfogenézy (The Chemical Basis Of Morphogenesis), ktorá pochádza z roku 1952 a je Turingovým menej známym, avšak majstrovským dielom matematickej biológie a jeho posledným významným publikovaným dielom.



Súčasťou archívu je aj jediný kus papiera, ktorý bol Turingovým prvým publikovaným článkom z roku 1935, Ekvivalencia ľavej a pravej takmer periodicity (Equivalence Of Left And Right Almost Periodicity).



Aukcia s názvom Alan Turing Papers: The Collection Of Norman Routledge (1928 – 2013) sa bude konať 17. júna v aukčnej sieni Rare Book Auctions v Lichfielde.