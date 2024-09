Budú platiť odškodné: Japoncom sľubovali raj na zemi, opak bol pravdou

Soul 12. septembra (TASR) - Súd v Soule vo štvrtok nariadil severokórejskej vláde zaplatiť kompenzácie skupine Japoncov, ktorí pred desiatkami rokov zbehli zo Severnej Kórey, kam sa dostali v rámci repatriačného programu tohto komunistického štátu.



Ako vo štvrtok informovala agentúra Jonhap, súd nariadil, aby vláda KĽDR zaplatila každému z piatich Japoncov po 100 miliónov wonov (74.700 dolárov), pretože uznal, že títo presídlenci boli propagandou KĽDR oklamaní.



Títo piati žalobcovia sú súčasťou skupiny približne 93.000 etnických Kórejčanov z Japonska, ktorí v rokoch 1959-84 v rámci severokórejského programu repatriácie emigrovali z Japonska do Severnej Kórey.



Pätica žalobcov iniciovala tento súdny proces v marci: pred súdom uviedli, že s presťahovaním do KĽDR súhlasili pod vplyvom propagandy sľubujúcej repatriantom "raj na Zemi". Severokórejská vláda, väčšinou prostredníctvom propchjongjangskej organizácie so sídlom v Japonsku, tvrdila, že v KĽDR dostanú "všetko potrebné pre život vrátane bývania, jedla, oblečenia".



Repatrianti však tvrdia, že boli oklamaní - boli nútení žiť v drsných a biednych podmienkach - a v dôsledku zaobchádzania úradov "utrpeli psychickú ujmu".



Mnohým z repatriantov sa doteraz nepodarilo z KĽDR vycestovať alebo zbehnúť.



Keďže Pchjongjang na žalobu pätice Japoncov nereagoval, súdne pojednávanie prebehlo systémom, v ktorého rámci sú súdne spory zverejňované na súdnej výveske alebo v úradnom vestníku.