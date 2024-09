Žiga Faktor: Budúca Európska komisia by mala byť opäť dobre vyvážená

Brusel 6. septembra (TASR) - Predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová na budúci týždeň v stredu predloží Konferencii predsedov Európskeho parlamentu (EP) zloženie novej exekutívy EÚ aj s portfóliami a pridelenou pracovnou agendou pre jednotlivých eurokomisárov. Už teraz je isté, že eurokomisia nebude rodovo vyvážená tak, ako bola rokoch 2019-2024, informuje spravodajca TASR.



Hovorkyňa EP Delphine Colardová vo štvrtok večer potvrdila, von der Leyenová sa s predsedami politických frakcií EP stretne 11. septembra o 08.00 h miestneho času.



Zástupca riaditeľa Inštitútu pre európsku politiku Europeum a vedúci jeho bruselskej kancelárie Žiga Faktor pre slovenské médiá Bruseli skonštatoval, že exekutíva bude zrejme opäť dobre vyvážená.



"Ak sa pozrieme na to, že komisia bude zložená prevažne z mužskej časti, tak si to Von der Leyenová nezapíše ako úspech, ale obháji si to minimálne zloženie žien. V súčasnej dobe vidíme, že ich bude okolo desať, čo si myslím, že je v poriadku. Ostatné parametre sú splnené ako vždy pri skladaní eurokomisie," povedal s odkazom na vyváženosť pridelených portfólií aj podľa európskych politických rodín a zemepisného významu.



Minimálne podľa doteraz známych informácií to Faktor považuje za dobre rozložené kolégium komisárov.



Na otázku TASR či budúca exekutíva EÚ nebude ovplyvnená tým, že 14 z jej 27 členov vrátane von der Leyenovej patrí k Európskej ľudovej strane (EPP), Faktor pripustil, že to nejakú rolu môže zohrávať. Zároveň upozornil, že po rozdelení portfólií eurokomisári konajú v prospech EÚ a nie podľa svojho politického zaradenia.



"Musíme to vnímať tak, že EPP vyhralo voľby. Je to dlhodobo najsilnejšia frakcia na úrovni Európskeho parlamentu, aj v Rade má najviac premiérov a prezidentov, takže to zastúpenie je logické," opísal situáciu.



"Musíme vnímať aj to, že v momente keď sa kolégium komisárov vymenuje, tak oni zabúdajú na svoju politickú príslušnosť. Fungujú na báze dokumentov, ktorými ich poverí predsedníčka Európskej komisie, takže o nejakej politickej príslušnosti sa potom už veľmi nedá hovoriť," vysvetlil Faktor.























(spravodajca TASR Jaromír Novak)