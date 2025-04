Budúca nemecká vláda chce zintenzívniť deportácie do Afganistanu

Berlín 10. apríla (TASR) - Jedným z cieľov budúcej nemeckej vlády bude organizácia pravidelných deportačných letov do Afganistanu a Sýrie. Pre denník Bild to vo štvrtok povedal poslanec Thornsten Frei z Kresťanskodemokratickej únie (CDU), ktorá sa v bloku so sesterskou Kresťanskosociálnou úniou (CSU) dohodla na koaličnej vláde so sociálnymi demokratmi (SPD). TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.



Končiaca vláda kancelára Olafa Scholza zorganizovala koncom vlaňajšieho augusta prvý deportačný let do Afganistanu od roku 2021, keď sa v krajine vrátil k moci Taliban. Do vlasti sa vtedy vrátilo 28 Afgancov, ktorých v Nemecku odsúdili za páchanie trestných činov. Plánom bolo zorganizovať aj ďalšie takéto lety, no absencia diplomatických vzťahov s Talibanom sa ukázala ako prekážka.



Otázka deportácie kriminálnikov z Nemecka do Afganistanu bola hlavnou témou kampane vo februárových parlamentných voľbách po útokoch migrantov, z ktorých niektoré boli pripísané afganským štátnym príslušníkom.



Frei vyjadril presvedčenie, že Nemci sa môžu „spoľahnúť“ na budúcu vládnu koalíciu, pokiaľ ide o deportáciu v Nemecku odsúdených osôb do Afganistanu a Sýrie, ktorá bude prebieha v podľa neho „oveľa väčšom rozsahu“.



CDU, ktorá sa v stredu s bavorskou CSU a SPD dohodla na vzniku koaličnej vlády, prisľúbila, že zintenzívni deportácie. Frei podotkol, že na vyhostenie v súčasnosti čaká približne 240.000 ľudí.



Koaličná dohoda predstavená v Berlíne obsahuje aj záväzky vracať migrantov na nemeckých hraniciach, a to aj v prípade, že požiadajú o azyl. Bavorský minister vnútra Joachim Herrmann z CSU vo štvrtok uviedol, že dohoda poskytuje „spoľahlivý základ“ na to, aby bolo možné znížiť počet migrantov, ktorí nelegálne vstupujú do Nemecka.