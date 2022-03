Budúca plenárka CoFoE zhrnie výsledky všetkých panelov

Brusel 15. marca (TASR) - Marec je v znamení dvoch plenárnych zasadnutí Konferencie o budúcnosti Európy (CoFoE). Obe sa uskutočnia v Štrasburgu a obe s cieľom zostaviť konečný zoznam odporúčaní európskych občanov, ktoré by mali meniť Európu na miesto lepšie pre život, so silnejším hlasom vo svete a pripravenú na výzvy 21. storočia.



Plenárne zasadnutie CoFoE, ktoré sa konalo počas uplynulého víkendu (11. – 12. 3.), sa zaoberalo súbormi návrhov zrodených z dvoch tematických panelových diskusií občanov a z národných panelových diskusií. Účastníci plenárky sa cez pracovné skupiny a aj spoločne v pléne zaoberali 88 odporúčaniami k témam "EÚ vo svete/migrácia" a "silnejšie hospodárstvo, sociálna spravodlivosť a pracovné miesta/vzdelávanie, kultúra, mládež a šport/digitálna transformácia".



Ďalšia plenárka, len s rozdielom dvoch týždňov, sa bude konať 25. a 26. marca a zohľadní odporúčania všetkých európskych aj národných panelových diskusií občanov, príspevky zozbierané cez mnohojazyčnú digitálnu platformu, ako aj odporúčania vyplývajúce z debát na predošlých plenárnych zasadnutiach CoFoE a pracovných skupín, zoskupených podľa jednotlivých tém.



Okrem dopredu známych tém a diskusných okruhov sú posledné týždne konferencie nečakane ovplyvnené ruskou inváziou na Ukrajine, čo vplýva aj na debaty účastníkov plenárok a čo sa zrejme odzrkadlí aj v záverečných odporúčaniach CoFoE, ktoré by mali byť predložené po ukončení dvojročného procesu celoeurópskeho priameho dialógu s občanmi.



Túto skutočnosť potvrdili aj slová spolupredsedov Výkonnej rady CoFoE. Belgický europoslanec Guy Verhofstadt, zastupujúci Európsky parlament, v tejto súvislosti vyhlásil, že dramatické udalosti na Ukrajine otriasajú Európskou úniou, čo bolo cítiť aj počas rozhovorov na plenárnom zasadnutí. "Závery konferencie to budú musieť zohľadniť. Je jasné, že budúcnosť bude vyzerať inak, než sme si predstavovali ešte pred pár týždňami. Európa sa bude musieť zmeniť, aby sa vedela s touto novou budúcnosťou a novým svetovým poriadkom popasovať," odkázal.



Francúzsky štátny tajomník pre európske záležitosti Clément Beaune, vystupujúci v mene francúzskeho predsedníctva v Rade EÚ, skonštatoval, že sa už podarilo zozbierať všetky odporúčania európskych občanov a najbližšia plenárka konferencie sa musí "pustiť do práce" a pretaviť ich na konkrétne legislatívne návrhy. "Zoči-voči dramatickým udalostiam na našom kontinente je absolútne nevyhnutné Úniu zreformovať a posilniť," uviedol s odkazom na vojnu na Ukrajine.



Podpredsedníčka Európskej komisie pre demokraciu a demografiu Dubravka Šuicová ako tretia spolupredsedníčka Výkonnej rady CoFoE upozornila, že kým sa inštitúcie EÚ usilujú čo najviac priblížiť k občanom, ruský prezident Vladimir Putin prikázal vojensky zaútočiť na ukrajinských občanov, ktorí otvorene vyjadrili svoje európske ambície. "Je to útok na naše hodnoty a spôsob života. Byť Európanom znamená byť súčasťou jedinečného projektu, v ktorom každý môže rozvinúť svoj plný potenciál a uplatňovať si svoje práva. Preto má konferencia v tomto momente, za týchto strašných okolností, väčší význam a potrebujeme ju viac než kedykoľvek doteraz," opísala situáciu.



Plenárne zasadnutie CoFoE tvoria zástupcovia Európskeho parlamentu, Rady EÚ, Európskej komisie, národných parlamentov a občanov. Takisto v ňom má zastúpenie aj Výbor regiónov a Hospodársky a sociálny výbor, sociálni partneri a občianska spoločnosť.



spravodajca TASR Jaromír Novak