Budúca šéfka Európskej komisie sa rozlúčila s ministerstvom obrany

Teraz budem bojovať za Európu všetkými silami. Za jej hodnoty mieru, ľudských práv, silných demokracií a zdravej planéty, napísala Ursula von der Leyenová na Twitteri.

Brusel 16. augusta (TASR) - Šéfka budúcej Európskej komisie Ursula von der Leyenová vyjadrila v piatok odhodlanie bojovať "všetkými silami za Európu". Odchádzajúca nemecká ministerka obrany to uviedla po poslednej oficiálnej slávnosti v rámci rozlúčky so svojím rezortom, informuje agentúra DPA.



"Teraz budem bojovať za Európu všetkými silami. Za jej hodnoty mieru, ľudských práv, silných demokracií a zdravej planéty," napísala sociálnodemokratická politička a dlhoročná spolupracovníčka nemeckej kancelárky Angely Merkelovej na Twitteri.



Von der Leyenová (60) zvíťazila v hlasovaní v Európskom parlamente tesným pomerom hlasov. V novembri nahradí odchádzajúceho šéfa Európskej komisie Jeana-Clauda Junckera. Dlhoročnú nemeckú političku prekvapivo navrhli na tento post po tohtoročných voľbách do EP.



Von der Leyenová sa taktiež poďakovala ministerstvu obrany - ktoré viedla viac ako päť rokov - za štvrtkovú rozlúčku, ktoré označila za "mimoriadny moment vďačnosti a hrdosti".



Okrem iného požiadala vojenskú skupinu, aby zahrala ikonickú baladu od nemeckej rockovej skupiny Scorpions s názvom Wind of Change, ktorá vyšla v čase pádu Berlínskeho múru a opätovného zjednotenia Nemecka.



Politička sa pred zákonodarcami EP zaviazala sériou nových iniciatív environmentálnych návrhov na dosiahnutie uhlíkovej neutrality do roku 2050.