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VIDEO: Budúca španielska kráľovná absolvovala výcvik pre výsadkárov

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Španielska korunná princezná Leonor (vpravo). Foto: TASR/AP

Dvadsaťročná princezná má podľa španielskych médií za sebou niekoľko zoskokov vrátane jedného nočného.

Autor TASR
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Madrid 3. júna (TASR) - Španielska korunná princezná Leonor v utorok dokončila výcvik výsadkárov na Vojenskej parašutistickej škole Méndeza Paradu. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.

Dvadsaťročná princezná má podľa španielskych médií za sebou niekoľko zoskokov vrátane jedného nočného. Následníčka trónu s približne 50 ďalšími kadetmi po úspešnom absolvovaní výcviku získala diplom a výsadkársky odznak.

Výcvik bol súčasťou jej vojenského štúdia na akadémii v meste Murcia, kde je v treťom zo štyroch ročníkov. Štúdium ju má pripraviť na budúcu úlohu vrchnej veliteľky španielskych ozbrojených síl.

Korunná princezná je dcérou kráľa Filipa VI. a kráľovnej Letizie a svoju vojenskú kariéru začala na akadémii v Zaragoze. Následne niekoľko mesiacov cvičila aj s námorníctvom. Od septembra je pri letectve a absolvovala už svoj prvý samostatný let.

Aj keď je Leonor považovaná za zasnenú a trochu hanblivú, je tiež vraj rozvážna, odhodlaná a poriadkumilovná, pripomína DPA. Španielske médiá s odvolaním sa na jej vojenských nadriadených píšu, že absolvovala výcvik prežitia a je fyzicky veľmi zdatná.

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