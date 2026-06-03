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VIDEO: Budúca španielska kráľovná absolvovala výcvik pre výsadkárov
Dvadsaťročná princezná má podľa španielskych médií za sebou niekoľko zoskokov vrátane jedného nočného.
Autor TASR
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Madrid 3. júna (TASR) - Španielska korunná princezná Leonor v utorok dokončila výcvik výsadkárov na Vojenskej parašutistickej škole Méndeza Paradu. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.
Dvadsaťročná princezná má podľa španielskych médií za sebou niekoľko zoskokov vrátane jedného nočného. Následníčka trónu s približne 50 ďalšími kadetmi po úspešnom absolvovaní výcviku získala diplom a výsadkársky odznak.
Výcvik bol súčasťou jej vojenského štúdia na akadémii v meste Murcia, kde je v treťom zo štyroch ročníkov. Štúdium ju má pripraviť na budúcu úlohu vrchnej veliteľky španielskych ozbrojených síl.
Korunná princezná je dcérou kráľa Filipa VI. a kráľovnej Letizie a svoju vojenskú kariéru začala na akadémii v Zaragoze. Následne niekoľko mesiacov cvičila aj s námorníctvom. Od septembra je pri letectve a absolvovala už svoj prvý samostatný let.
Aj keď je Leonor považovaná za zasnenú a trochu hanblivú, je tiež vraj rozvážna, odhodlaná a poriadkumilovná, pripomína DPA. Španielske médiá s odvolaním sa na jej vojenských nadriadených píšu, že absolvovala výcvik prežitia a je fyzicky veľmi zdatná.
Dvadsaťročná princezná má podľa španielskych médií za sebou niekoľko zoskokov vrátane jedného nočného. Následníčka trónu s približne 50 ďalšími kadetmi po úspešnom absolvovaní výcviku získala diplom a výsadkársky odznak.
Výcvik bol súčasťou jej vojenského štúdia na akadémii v meste Murcia, kde je v treťom zo štyroch ročníkov. Štúdium ju má pripraviť na budúcu úlohu vrchnej veliteľky španielskych ozbrojených síl.
Korunná princezná je dcérou kráľa Filipa VI. a kráľovnej Letizie a svoju vojenskú kariéru začala na akadémii v Zaragoze. Následne niekoľko mesiacov cvičila aj s námorníctvom. Od septembra je pri letectve a absolvovala už svoj prvý samostatný let.
Aj keď je Leonor považovaná za zasnenú a trochu hanblivú, je tiež vraj rozvážna, odhodlaná a poriadkumilovná, pripomína DPA. Španielske médiá s odvolaním sa na jej vojenských nadriadených píšu, že absolvovala výcvik prežitia a je fyzicky veľmi zdatná.
La Princesa de Asturias ha finalizado el Curso Básico de Paracaidismo en la Escuela Militar de Paracaidismo Méndez Parada, en la Base Aérea de Alcantarilla (Murcia).— Casa de S.M. el Rey (@CasaReal) June 2, 2026
Tras la instrucción, en mayo realizó su primer salto en paracaídas en modo automático, además de otros… pic.twitter.com/sl1SWaHPiC