Nedela 19. apríl 2026Meniny má Jela
Budúca vláda Magyarovej Tiszy začala rokovania s EK o uvoľnení fondov

.
Na snímke líder maďarskej opozičnej strany Tisza Péter Magyar hovorí počas tlačovej konferencie po tom, čo jeho strana vyhrala parlamentné voľby v Budapešti v pondelok 13. apríla 2026. Foto: TASR - Ladislav Vallach

Budapešť 19. apríla (TASR) - Budúca vláda maďarskej strany Tisza pod vedením Pétera Magyara, ktorá pred týždňom v parlamentných voľbách získala dvojtretinovú väčšinu, začala kľúčové rokovania s Európskou komisiou o uvoľnení miliárd eur z úniových fondov. Vyplýva to z vyhlásenia Magyara, ktoré spravodajcovi TASR v Budapešti poskytla v nedeľu Tisza.

Na stretnutí som objasnil, že vláda strany TISZA začína svoju prácu s nevídaným mandátom a zároveň zodpovednosťou. Povedal som, že rozhodnutie Maďarov je obrovskou príležitosťou pre Maďarsko aj pre Európu. Potvrdil som, že Maďarsku a maďarskému ľudu patria tisíce miliárd z únie. Bez peňazí z EÚ nie je možné naštartovať maďarskú ekonomiku. Európske zdroje nie sú milodarom, ale protihodnotou za peniaze, ktoré Maďari zaplatili do Únie, a za prácu, ktorú naša vlasť vykonala pre Európu,“ zdôraznil Magyar po dvojdňovej sérii budapeštianskych rokovaní s delegáciou EK.

Podľa jeho slov sa budúca vláda zaviazala k okamžitému prijatiu protikorupčných opatrení, vstupu k Európskej prokuratúre a obnove nezávislosti súdov aj médií.

Predseda Tiszy podotkol, že následky „chýb a hriechov“ odchádzajúcej vlády premiéra Viktora Orbána nezmiznú zo dňa na deň, avšak jeho vláda hľadá riešenia problémov a nie výhovorky.

Podľa mojich plánov moja tretia cesta (pozn. TASR: po Varšave a Viedni) po zložení premiérskej prísahy povedie do Bruselu, kde uzavriem komplexnú politickú dohodu s lídrami inštitúcií EÚ a členských štátov, aby maďarskí občania a firmy čo najskôr dostali tisíce miliárd z únie, ktoré im patria,“ dodal Magyar.





(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
.

Neprehliadnite

OTESTUJTE SA: Zvládnete bez problémov diktát zo základnej školy?

ANALÝZA S. GREGORÍKA: Poľská dilema: Na západ, či ešte viac na západ?

HRABKO: Od premiérov závisí, či sa nevrátia zlé vzťahy SR a Maďarska

ULICAMI BRATISLAVY: Máme sa báť zemetrasení?