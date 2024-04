Budúci írsky premiér hovorí, že zjednotené Írsko nie je teraz priorita

Dublin 6. apríl (TASR) - Budúci premiér írskej vlády Simon Harris povedal, že neuprednostňuje zjednotené Írsko, pretože za súčasnej situácie je dôležitejšie zamerať sa na hospodársku spoluprácu medzi severom a juhom ostrova. TASR informuje podľa agentúry DPA.



Simon Harris by mal v utorok nahradiť Lea Varadkara na pozícii predsedu vlády. Na otázku, či zdieľa názor svojho predchodcu povedal: "Rád by som videl zjednotené Írsko, ale to nie je momentálne moja priorita."



Pred víkendovou výročnou konferenciou strany Fine Gael v meste Galway v rozhovore s novinármi uviedol: "Práve teraz musí byť prioritou využitie potenciálu Veľkopiatkovej dohody. Žijeme v krajine, kde sme mali jeden z najúspešnejších mierových procesov, ale je spravodlivé povedať, že stále to je mrazivý mier," dodal dezignovaný premiér.



Harris bol doteraz minister školstva a plne sa hlási k programu vlády dohodnutému s koaličnými partnermi zo strany Fianna Fáil a Strany zelených. Priamo nevylúčil ani možnosť parlamentných volieb už v tomto roku.



Varadkar ohlásil rezignáciu po vnútropolitickej kríze. Začiatkom marca boli neúspešné dve referendá o zmenách v ústave o definícii rodiny a úlohe žien podporované vládou. Premiérom bol od decembra 2022, predtým v rokoch 2017-20. Pri prvom zvolení bol najmladším írskym lídrom a prvým írskym premiérom, ktorý sa otvorene hlási k homosexuálnej orientácii.