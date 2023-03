Budúci šéf ČTK chce držať krok s technológiami a spolupracovať s TASR

Praha 22. marca (TASR) - Cieľom zvoleného generálneho riaditeľa Českej tlačovej kancelárie (ČTK) Jaroslava Kábeleho je zachovať spoľahlivosť agentúry pri tvorbe nezávislých správ. Zároveň chce držať krok s dobou v oblasti nových technológií. Rozvíjať by chcel aj spoluprácu s Tlačovou agentúrou Slovenskej republiky (TASR). Povedal to v stredu spravodajkyni TASR v Prahe.



"Predovšetkým chcem, aby ČTK zostala tým, čím je – teda spoľahlivou továrňou na nezávislé správy, aby sa na ňu všetci klienti mohli spoľahnúť a dostali od nej to, čo potrebujú," vyhlásil jej budúci generálny riaditeľ. "Chcem, aby držala krok s dobou. To znamená, aby sme všetci sledovali nové technológie a možnosti a prispôsobovali sa im," doplnil.



Mediálny trh v Česku už podľa neho veľký potenciál rastu príjmov neponúka. Zamerať sa preto chce napríklad na získanie nových nemediálnych klientov, teda firiem. "My im môžeme predávať buď spravodajstvo alebo naše špeciálne služby typu zverejňovania tlačových správ alebo videostreamy," dodal.



Jedným z nových projektov má byť aj Presscentrum priamo v budove ČTK pri Václavskom námestí. Podľa slov Kábeleho pôjde o priestor na prenájom so všetkými službami vrátane možnosti odvysielania tlačových konferencií. "Sľubujeme si od toho, že ČTK sa stane akýmsi prirodzeným centrom konania rôznych akcií," načrtol budúci šéf agentúry. "Môj osobný sen je dostať tam napríklad módnu prehliadku," dodal.



ČTK bude tento rok hospodáriť so stratovým rozpočtom, počíta so schodkom 4,8 milióna českých korún (približne 202.000 eur). Dôvodom je nárast cien energií a inflácia. Fungovanie agentúry by to podľa Kábeleho ovplyvniť nemalo. "Mali by sme to zvládnuť, lebo máme ešte nejaké zásoby v nerozdelenom zisku," hovorí súčasný šéf stratégie a rozvoja ČTK.



Rozvíjať chce aj spoluprácu s agentúrou TASR na Slovensku, ktorá bola pred rozdelením spoločného štátu súčasťou vtedy ešte Československej tlačovej kancelárie. "Nedávno sme sa dohodli na tom, že by sme našim klientom ponúkli rozšírenie cieľovej skupiny na zverejňovanie tlačových správ v tej druhej krajine," uviedol príklad spolupráce. "Firma, ktorá podniká v oboch krajinách, by správu vydala zároveň v Česku aj na Slovensku," vysvetlil zámer budúci generálny riaditeľ ČTK.



Jaroslav Kábele začínal v ČTK ako stážista ešte pred Nežnou revolúciou. Na začiatku 90. rokov bol zástupcom vedúceho domácej rubriky. Neskôr pracoval vo vydavateľstve Mafra, bol pri vzniku portálu iDNES.cz, kde napokon pôsobil ako šéfredaktor. Od roka 2013 šéfoval celej on-line sekcii vydavateľstva. Pred šiestimi rokmi sa vrátil do ČTK, aby riadil rozvojové projekty.