Bujaré novoročné oslavy v Ugande si vyžiadali desiatku mŕtvych

Kampala 1. januára (TASR) - Najmenej deväť ľudí zahynulo v masovej hystérii, ktorá v nedeľu nastala pri nákupnom centre v hlavnom meste východoafrického štátu Uganda, kde miestni obyvatelia bujaro oslavovali príchod nového roka. Píše o tom agentúra AFP s odvolaním sa na tamojšie policajné zdroje.



"Keď sa pred obchodným strediskom Freedom City v Kampale skončil ohňostroj, nastala davová psychóza, ktorá vyústila do okamžitej smrti piatich ľudí a do zranení ďalších niekoľkých osôb," opísal situáciu policajný hovorca Luke Owoyesigyire.



"Na miesto dorazili sanitky rýchej pomoci a previezli zranených do nemocnice. Tam bola v prípade deviatich z nich skonštatovaná smrť," spresnil hovorca.



Medzi obeťami tlačenice v objekte obchodného domu boli aj mladiství, priblížil Owoyesigyire bez udania bližších podrobností.



Príčinou tragédie boli podľa neho neuváženosť a nedbanlivosť zúčastnených jedincov.



Aktuálne oslavy príchodu nového roka boli v Ugande vôbec prvými po troch rokoch, keď sa už uvoľnili obmedzenia a bezpečnostné opatrenia súvisiace s pandémiou choroby COVID-19.