< sekcia Zahraničie
Voliči v Bukurešti zvolili liberála Ciucu za primátora
Volebná účasť dosiahla 32,71 percenta.
Autor TASR
Bukurešť 7. decembra (TASR) - Voliči v Bukurešti si v nedeľňajších komunálnych voľbách do vedenia mesta zvolili Cipriana Ciucua, kandidáta Národnej liberálnej strany (PNL) a spojenca premiéra Ilieho Bolojana. Podľa oficiálnych výsledkov získal podporu 36,16 percenta voličov. TASR o tom píše podľa webu agentúry AFP, webu digi24.ro a oficiálnej stránky volebnej komisie AEP v Rumunsku.
„Okrem tohto víťazstva je pravdepodobne dobré, že táto koalícia bude pokračovať, vláda... sľúbila reformy a je čas ich splniť,“ povedal Ciucu v nedeľu. „Zo svojej pozície na politickej úrovni pomôžem, aby sa tieto reformy uskutočnili,“ dodal. Volebná účasť dosiahla 32,71 percenta.
Na druhom mieste s podporou 21,94 percenta voličov skončila bývalá moderátorka Anca-Nicoleta Alexandrescuová, ktorú podporovala opozičná krajne pravicová Aliancia za zjednotenie Rumunov (AUR). Nepotvrdili sa tým predvolebné prieskumy ani údaje z exit-pollov. Bukurešti hrozilo, že sa stane prvým hlavným mestom Európskej únie vedeným krajne pravicovou političkou.
AUR vedie v prieskumoch verejnej mienky, je proti vojenskej pomoci susednej Ukrajine, kritizuje vedenie EÚ a podporuje politiku amerického prezidenta Donalda Trumpa v oblasti energetiky a imigrácie. Najneskorší termín parlamentných volieb je v novembri 2028.
Sociálny demokrat Daniel Baluta, ktorého strana vedie koaličnú rumunskú vládu, dostal 20,51 percenta hlasov. Primátorský post bol uvoľnený od mája, keď dovtedajší primátor Nicusor Dan ako nezávislý stredopravicový kandidát vyhral prezidentské voľby.
„V rámci vládnej koalície dôjde k posunu v rovnováhe síl,“ povedal Sergiu Miscoiu, profesor politológie na Univerzite Babes-Bolyai. „Toto víťazstvo... dáva kyslík strane PNL a zabezpečuje, aby vládna koalícia pokračovala vpred,“ vysvetlil.
Vládu koncom tohto mesiaca čaká hlasovanie o nedôvere pre plánovanú reformu dôchodkového systému a Ciucuovo víťazstvo zlepšilo Bolojanove šance odolávať tlaku opozície.
Nedeľné komunálne voľby sa uskutočnili rok po zrušení prezidentských volieb pre podozrenie z ruského zasahovania, ktoré uprednostňovalo dovtedy neznámeho favorita krajnej pravice. V Rumunsku to vyvolalo najhoršiu politickú krízu od pádu totalitného režimu Nicolae Caeusesca, odhalilo hlbokú zraniteľnosť súčasného mocenského systému voči hybridným útokom a dezinformáciám, rozdelilo voličov a ohrozilo investičný rating krajiny.
