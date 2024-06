Bulhari budú hlasovať v šiestych parlamentných voľbách za tri roky

Sofia 7. júna (TASR) - V Bulharsku sa v nedeľu uskutočnia šieste parlamentné voľby za uplynulé tri roky. Konať sa budú súbežne s voľbami do Európskeho parlamentu (EP). TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



Podľa najnovších prieskumov verejnej mienky, zverejnených v piatok, by vo voľbách mohla zvíťaziť stredopravicová strana Občania za európsky rozvoj Bulharska (GERB) na čele s konzervatívnym expremiérom Bojkom Borisovom.



V prieskumoch dosiahla strana GERB približne 25 percent hlasov. V posledných parlamentných voľbách v apríli 2023 zvíťazila strana trojnásobného premiéra s 26,5 percenta hlasov.



Očakáva sa však, že 64-ročný Borisov, ktorého predchádzajúca desaťročná vláda sa skončila masovými protikorupčnými protestmi, bude mať aj naďalej problém nájsť koaličných partnerov.



Partneri GERB z odchádzajúcej vládnej koalície, liberálna reformná koalícia Pokračujeme v zmene (PP-DB), by na základe prieskumov mohli získať približne 15 percent. Je to o takmer desať percent menej ako minulý rok, keďže ich voliči "potrestali" za spoluprácu s GERB.



Nová koalícia medzi GERB a PP sa však podľa analytika pre východnú a strednú Európu Maria Bikarského "teraz javí ako vzdialená perspektíva".



Pravdepodobnejším partnerom pre GERB by mohla byť strana tureckej menšiny MRF, ktorej prieskumy pripisujú podporu tiež okolo 15 percent. Líder MRF Delian Peevski, na ktorého USA a Británia uvalili sankcie za korupciu, počas kampane vyhlásil, že je "pripravený vládnuť". Oficiálne zastúpenie tejto strany vo vláde môže podľa analytikov vyvolať protesty a poškodiť obraz krajiny.



Proruská nacionalistická strana Vazraždane dosahuje v prieskume taktiež 15 percent.



Ak sa Borisovovi nepodarí zostaviť vládu, ďalšie voľby by mohli byť vyhlásené na jeseň.