Bulhari po šokujúcom prípade protestovali proti násiliu na ženách

Sofia 1. augusta (TASR) - Tisíce Bulharov vyšli v pondelok do ulíc na protest proti násiliu na ženách. Dôvodom bol prípad tínedžerky, ktorej útočník zasadil stovky rezných rán. Šokovalo to celú balkánsku krajinu, napísala tlačová agentúra AFP.



Približne 5000 ľudí demonštrovalo v bulharskom hlavnom meste Sofia, ale protesty sa konali aj v ďalších mestách po celej krajine, kde sú zhromaždenia proti násiliu na ženách zriedkavé.



Prípad útoku na 18-ročnú tínedžerku sa stal pred mesiacom. Mladá žena vyhlásila, že jej bývalý priateľ ju porezal stovky ráz, zlomil jej nos a oholil jej vlasy.



Súd v meste Stara Zagora v strednom Bulharsku, kde tento prípad riešili, kvalifikoval zranenia ako "ľahké" a nenariadil zadržanie 26-ročného muža.



Úrady potom pod nátlakom zadržali muža za to, že posielal tínedžerke výhražné textové správy. Samotné napadnutie však popieral.



Protestujúci v pondelok vyzývali na nové prešetrenie prípadu justičnými orgánmi a na lepšiu ochranu žien. Niesli aj plagáty s textom "Už žiadna ďalšia žena".



"Ako je možné, že takýto sadizmus je označený za mierne ublíženie na tele...?! Reakcia súdu je šokujúca," povedala pre AFP 39-ročná Emilia Stojanovová, ktorá pracuje v oblasti ľudských zdrojov.



"Tradičné tolerovanie domáceho násilia, nesprávne fungovanie inštitúcií sa musia zmeniť. Začína sa to meniť, ale zapojiť treba aj spoločnosť," povedal ďalší protestujúci, 33-ročný výtvarník, ktorý uviedol iba svoje krstné meno Ivan.



Za prvé tri mesiace tohto roka bolo zabitých 18 žien a podozriví sú muži, ktorých obete poznali, uvádzajú policajné štatistiky. Aktivisti však odhadujú, že obetí je oveľa viac.



Bojujú o zmeny v legislatíve, ktoré by lepšie chránili ženy pred surovými partnermi alebo expartnermi.



Bulharsko zatiaľ odmieta ratifikovať Istanbulský dohovor, kľúčový medzinárodný text zameraný na ochranu žien pred násilím.