Bulhari protestovali proti zavedeniu covidpasov

Sofia 20. októbra (TASR) - Stovky odporcov očkovania protestovali v stredu v Sofii proti rozhodnutiu bulharskej vlády, podľa ktorého sa budú musieť obyvatelia od štvrtka preukazovať covidpasom pri vstupe do vnútorných priestorov reštaurácií, divadiel či nákupných centier. Informovala o tom agentúra Reuters.



O opatrení informoval v utorok bulharský minister zdravotníctva Stojčo Kacarov v snahe zlepšiť nepriaznivú epidemiologickú situáciu v krajine s najnižšou mierou zaočkovanosti spomedzi krajín eurobloku.



S novým nariadením však nesúhlasia majitelia prevádzok a niektorí politici, ktorí sa v novembri - v poradí už tretích tohtoročných parlamentných voľbách - budú uchádzať o hlasy voličov.



Povinnosť predkladať covidpasy kritizovali aj strany, ktoré majú pred novembrovými voľbami podľa prieskumov verejnej mienky najvyššie preferencie - strana GERB expremiéra Bojka Borisova a socialisti.



Účastníci stredajšieho protestu v bulharskej metropole žiadali odstúpenie dočasného šéfa rezortu zdravotníctva Kacarova, ktorého prezident Rumen Radev menoval do funkcie po tom, ako sa po júlových voľbách nepodarilo zostaviť novú vládu. Nariadenie o covidpasoch podľa demonštrantov pošliapalo ich slobody, aby ich donútilo dať sa zaočkovať.



Protesty sa okrem Sofie konali aj v niektorých ďalších bulharských mestách.



Podľa nových pravidiel sa covidpasom bude nutné preukazovať pri vstupe do reštaurácií, kaviarní, hotelov, koncertných siení, ale aj kín, fitnescentier, múzeí, nákupných centier či plavární.



Šéf rezortu zdravotníctva tiež oznámil, že pri vstupe na pracovisko musia covidpas - teda potvrdenie o očkovaní, prekonaní ochorenia COVID-19 alebo negatívnym výsledkom testu - predložiť aj všetci zdravotnícki pracovníci a zamestnanci opatrovateľských domovov.



Aj keď niektorí majitelia reštaurácií, ako aj manažéri hotelov a divadiel uviedli, že budú toto opatrenie bojkotovať, stovky Bulharov sa vydali do očkovacích centier v snahe získať digitálny covidový certifikát.



Aspoň prvou dávkou protikoronavírusovej vakcíny je v Bulharsku zaočkovaných len zhruba 25 percent obyvateľov. Priemer v EÚ sa pritom pohybuje na úrovni 80 percent. Táto krajina má spomedzi krajín EÚ zároveň najvyššiu úmrtnosť v súvislosti s koronavírusom za posledné dva týždne.



Ako uvádza agentúra AFP, nízka zaočkovanosť je dôsledkom nedôvery obyvateľov v štátne inštitúcie a tiež šíriacich sa falošných správ o následkoch vakcinácie.