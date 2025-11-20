< sekcia Zahraničie
Bulhari zatkli 35 ľudí za nelegálne obchodovanie so starožitnosťami
Zločinecká skupina podľa bulharskej prokuratúry pôsobila 16 rokov v západnej Európe, na Balkáne, v Spojených štátoch i ďalších miestach.
Autor TASR
Sofia 20. novembra (TASR) - Bulharské úrady vo štvrtok zatkli 35 ľudí zo zločineckej skupiny zapojenej do rozsiahleho ilegálneho obchodovania so starožitnosťami a cennosťami v celej Európe. TASR o tom informuje podľa agentúry Reuters.
„Vykonali sme 131 prehliadok. Za 24 hodín bolo zatknutých 35 osôb, našli sme tisíce cenností kultúrneho významu, ktorých počet stále rastie, ako aj viac ako 50 starožitných strelných zbraní,“ uviedol na tlačovej konferencii riaditeľ bulharského Generálneho riaditeľstva pre boj proti organizovanému zločinu Bojan Raev. Razie prebehli v spolupráci s agentúrami Europol a Eurojust a zabavených bolo aj viacero áut a trezorov.
Vyšetrovanie tohto prípadu sa začalo ešte v roku 2020 po domových prehliadkach v Bulharsku. Orgány činné v trestnom konaní už zaistili 7000 starožitných predmetov, ktoré podľa Europolu mali nevyčísliteľnú hodnotu a z historického hľadiska sú mimoriadne významné.
Išlo najmä o staroveké cennosti grécko-rímskeho a tráckeho pôvodu. Zaistené boli masky, vojenské vybavenie, šperky, vázy alebo poháre. Najstaršie kusy môžu pochádzať z obdobia pred 4000 rokmi. Artefakty dočasne uložili do bulharského národného múzea.
Zločinecká skupina podľa bulharskej prokuratúry pôsobila 16 rokov v západnej Európe, na Balkáne, v Spojených štátoch i ďalších miestach. Jej členovia sa venovali aj praniu špinavých peňazí
