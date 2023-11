Bulharov čaká v Británii proces pre obvinenia zo špionáže pre Rusko

Londýn 10. novembra (TASR) - Piatich bulharských občanov, ktorí sú vo väzbe v Spojenom kráľovstve, čaká na budúci rok štvormesačný súdny proces pre obvinenia, že robili špionáž pre Rusko. V piatok tak rozhodol sudca. TASR prevzala správu z tlačovej agentúry AFP.



Orlin Rusev, Bizer Džambazov, Katrin Ivanovová, Ivan Stojanov a Vaňa Gaberovová boli podľa obvinenia súčasťou siete vykonávajúcej sledovanie pre Rusko, a to spolu "s osobou známou ako Jan Marsalek a s ďalšími neznámymi ľuďmi".



Jan Marsalek je bývalý rakúsky finančník s českými koreňmi. V cestovnom pase má meno zapísané v podobe Jan Maršálek. Bol riaditeľom akciovej spoločnosti Wirecard na spracovanie platieb a Nemecko po ňom pátra pre obvinenia z obrovského podvodu. V britskej kauze nie je obvinený.



Rusev (45), Džambazov (42), Ivanovová (32), Stojanov (31) a Gaberovová (29) sa objavili na súde Old Bailey v centrálnom Londýne prostredníctvom videospojenia.



Sudca Jeremy Baker poslal celú päticu naspäť do väzby až do marca a začiatok súdneho procesu stanovil na 28. októbra na budúci rok. Očakáva sa, že bude trvať štyri mesiace.



Všetci sú obvinení zo "sprisahania s cieľom zhromažďovať informácie, ktoré môže nepriateľ priamo či nepriamo využiť pri poškodzovaní bezpečnosti a záujmov (iného) štátu".



Na súde predtým zaznelo, že päticu osôb zatkla vo februári protiteroristická polícia na základe zákona o úradných tajomstvách.



Veľká časť údajného sledovania sa uskutočnila v zahraničí, ale koordinovali ho v Spojenom kráľovstve. K údajným trestným činom malo dôjsť od 30. augusta 2020 do vlaňajšieho 8. februára.



Rusev, Džambazov a Ivanovová sú obvinení aj z "prechovávania falošných dokladov totožnosti s nečestným úmyslom".