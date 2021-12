Bulharská centristická strana PP uzavrela dohodu o vládnej koalícii

Sofia 11. decembra (TASR) - Nová bulharská centristická strana Pokračujeme v zmene (PP) uviedla, že po ôsmich mesiacoch politickej paralýzy v piatok uzavrela širokú koaličnú dohodu so socialistickými, populistickými a stredopravými frakciami. Informovala o tom agentúra Reuters.



Dohoda, ktorá po dvoch dočasných vládach v tomto roku ustanoví riadnu vládu so štvorročným funkčným obdobím, otvára vyhliadky na oživenie protikorupčných reforiem v krajine.



Desaťročné vládnutie bývalého stredopravého premiéra Bojka Borisova sa skončilo po voľbách v apríli, ktoré ukázali hnev verejnosti nad úplatkárstvom vysoko postavených štátnych predstaviteľov v najchudobnejšom členskom štáte Európskej únie, píše Reuters.



Strana PP, ktorá 14. novembra vyhrala tretie tohtoročné parlamentné voľby v Bulharsku, sa spojila s Borisovovými politickými rivalmi – ľavicovými socialistami, populistickou stranou ITN a stredopravým Demokratickým Bulharskom a dohodli sa na väčšinovej vládnej koalícii.



Očakáva sa, že líder PP Kiril Petkov, nominovaný na budúceho bulharského premiéra, predloží svoje nominácie na ministrov prezidentovi Rumenovi Radevovi v sobotu a už v pondelok sa bude o nich hlasovať v parlamente.



"Dohoda má 140 strán a podrobne popisuje všetky stratégie. Dáva šancu na silnú koalíciu, ktorá bude dlho fungovať," povedal Petkov pre celoštátny rozhlas BNR po tom, čo strana podpísala dohodu s každým zo svojich partnerov samostatne.



Petkov, 41-ročný podnikateľ, si získal popularitu vďaka snahe odhaľovať neprávosti páchané štátnymi inštitúciami počas vlády Borisova, keď v lete pôsobil štyri mesiace ako dočasný minister hospodárstva. Borisov akékoľvek previnenie poprel.



Napriek nepravdepodobným alianciám, ktoré tvoria koalíciu, bol Assen Vassilev, ktorý vedie stranu PP spolu s Petkovom, optimistický. "Je to dobrý pocit, pretože väčšina ťažkých rozhodnutí bola vyjasnená vopred... Toto nie je prirodzená koalícia. Aby sme sa dostali do tohto bodu, museli sme prejsť tromi voľbami," povedal Vassilev, ktorý je nominovaný na post ministra financií.