Bulharská opozície chce vystupňovať protesty proti vláde Borisova

""Sofia 26. júla (TASR) - Opoziční a protivládni aktivisti v Bulharsku v nedeľu avizovali, že na budúci týždeň zintenzívnia svoje protesty proti vláde premiéra Bojka Borisova. Informovala o tom agentúra DPA.



"Vyvrcholením bude streda - s celoštátnym protestným zhromaždením v Sofii a blokádami po celej krajine," uviedol jeden z troch vodcov protestov, Nikolaj Hadžigenov.



Protesty proti súčasnej bulharskej vláde vypukli 9. júla a ich účastníci žiadajú demisiu vlády a nové voľby. Borisovovu vládu, ktorá je pri moci od roku 2017, demonštranti obviňujú z korupcie, mafiánskych praktík a väzieb na oligarchov a žiadajú odstúpenie Borisova i generálneho prokurátora.



Opozičná líderka Kornelija Ninovová v nedeľu opäť vyzvala vládu na demisiu. Požiadavky demonštrantov by podľa nej mali vyústiť do politického rozhodnutia.



Ninovovej výzva prišla po tom, ako sa demonštranti v sobotu vrátili do ulíc Sofie, a to aj napriek zmenám na niektorých postoch v Borisovovom kabinete, ku ktorým došlo koncom týždňa. Tisíce prevažne mladých Bulharov však už vo štvrtok pochodovali ulicami Sofie a plánované zmeny vo vláde označili za "žart".



Borisov už predtým zdôraznil, že v úrade zostane až do konca svojho funkčného obdobia, ktoré uplynie v marci 2021. Dodal, že o ďalšie zvolenie sa už uchádzať nebude.