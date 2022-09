Bulharská pobrežná stráž zachránila v Čiernom mori 38 migrantov

Sofia 23. septembra (TASR) - Bulharská pobrežná stráž zachránila vo štvrtok 38 migrantov, ktorí sa pokúšali cez Čierne more dostať do Rumunska. Oznámilo to bulharské ministerstvo vnútra, informuje agentúra AFP s tým, že ide o prvý incident tohto druhu, ku ktorému tam došlo od roku 2014.



Skupinu migrantov, pozostávajúcu aj z ôsmich žien a ôsmich detí, objavili v bulharských výsostných vodách, keď sa na rozbúrenom mori dostala do problémov, priblížil šéf tamojšej pohraničnej polície Anton Mirkov. Migranti, medzi ktorými boli aj Afganci a Sýrčania, sa na cestu vydali z Turecka.



AFP v tejto súvislosti podotýka, že do bulharských vôd smeruje v ostatnom čase práve z Turecka čoraz viac migrantov.



Sofia v ostatnom čase posilnila hraničné hliadky. K takémuto kroku pristúpila po augustovej tragickej smrti dvoch policajtov. Tých zrazil v prístavnom meste Burgas autobus s migrantmi, ktorý sa pokúšali zastaviť. K hraniciam s Tureckom, na ktorých je plot z ostnatého drôtu, tak úrady vyslali hliadkovať približne 300 vojakov.