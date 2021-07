Bulharská populistická strana žiada mandát na zostavenie vlády

Sofia 12. júla (TASR) - Bulharská populistická strana Je taký národ (ITN) na čele s televíznym moderátorom a spevákom Slavim Trifonovom v pondelok, deň po predčasných parlamentných voľbách, vyhlásila, že by mala dostať mandát na zostavenie novej vlády. Informovala o tom tlačová agentúra AFP.



Po sčítaní už takmer všetkých odovzdaných hlasov vo voľbách tesne vedie konzervatívna stredopravicová strana Občania za európsky vývoj Bulharska (GERB) expremiéra Bojka Borisova so ziskom 23,9 percenta hlasov. Za ňou je ITN s 23,6 percentami hlasov. ITN, ktorá založila svoju kampaň na boji proti korupcii, stále ešte môže zvíťaziť, keď k výsledkom zarátajú aj hlasy Bulharov žijúcich v zahraničí, píše AFP.



GERB má problém získať si v parlamente spojencov, pričom líder ITN Trifonov v pondelok vo svojej súkromnej televíznej stanici 7/8 povedal, že jeho strana očakáva od prezidenta Rumena Radeva "získanie mandátu" na zostavenie novej vlády.



Aj ITN by pritom v parlamente potrebovala na zostavenie vlády spojencov; Trifonov však uviedol, že jeho strana plánuje vládnuť sama, nakoľko koalícia sa "v ostatných rokoch stala špinavým slovom".



Slavi Trifonov predstavil v pondelok aj svoj navrhovaný vládny kabinet zložený z prevažne mladších a v zahraničí vzdelaných ľudí, v ktorom by množstvo postov zastávali ženy. Za premiéra nominoval Nikolaja Vasilieva. Vo vláde má byť prvýkrát aj minister poverený záležitosťami marginalizovanej rómskej menšiny, približuje AFP.



Trifonov prisľúbil, že osoby, ktoré porušili zákon, nebudú omilostené. Súhlasil tiež s oprávnenosťou hnevu širokej verejnosti voči tolerovaniu korupcie a beztrestnosti, ktoré podnietili vlaňajšie protesty občanov a uškodili tradičným vládnym stranám.



Podľa čiastkových výsledkov nedeľných volieb si pohoršili opoziční Socialisti, ktorí získali 13,6 percenta hlasov. Hnutie za práva a slobody (MDL) zastupujúce tureckú menšinu, ktoré býva často pomyselným jazýčkom na váhach pri zostavovaní vlády, získalo 10,6 percenta hlasov. Pravicovo orientovaná strana Demokratické Bulharsko (DB) získala 12,5 percenta a nová strana Povstaňme! Mafia von! získala päť percent hlasov. Obe zmienené strany sa vlani v lete zapojili do protivládnych protestov voči Borisovovi.



Nedeľné predčasné voľby sa konali po tom, ako sa žiadnej strane nepodarilo po voľbách z apríla zostaviť vládu a v krajine nastala patová situácia. Poverenie na zostavenie vlády najskôr vtedy odmietla najprv stredopravicová GERB, ktorá vo voľbách zvíťazila so ziskom 26 percent hlasov. Následne tak urobila aj populistická ITN, ktorá získala 17,6 percenta hlasov, a tiež socialisti, ktorí prišli o takmer polovicu svojich mandátov.



Nedeľné hlasovanie sprevádzala podľa AFP nízka účasť voličov, ktorú zrejme ovplyvnila aj letná dovolenková sezóna.