Bulharská prokuratúra začala vyšetrovať prezidenta tamojšieho zväzu

Sofia 17. novembra (TASR) - Generálny prokurátor Bulharska Borislav Sarafov začal v piatok vyšetrovanie Bulharského futbalového zväzu (BFS) so zameraním na jeho prezidenta Borislava Mihajlova. Tamojší fanúšikovia dávajú Mihajlovovi za vinu nepriaznivé výsledky bulharskej reprezentácie a v uplynulých týždňoch pravidelne požadovali jeho rezignáciu.



V hlavnom meste Sofia vo štvrtok protestovali tisíce priaznivcov v reakcii na to, že BFS podporil, aby sa kvalifikačný zápas ME 2024 proti Maďarsku (2:2) odohral pred prázdnym hľadiskom. Organizátori sa takto snažili zamedziť protestu proti BFS, no nevyhli sa mu. Pri demonštrácii, ktorá napokon vyústila do násilia, utrpeli zranenia desiatky fanúšikov a policajtov, pripomína agentúra AP. Tamojšia polícia zadržala takmer 40 ľudí.



Prokuratúra zareagovala aj na správy bulharských médií, podľa ktorých v BFS došlo k viacerým porušeniam zákona či potenciálnym kriminálnym aktivitám vrátane sprenevery verejných financií či účasti na podvodoch so stávkovaním. Predmetom vyšetrovania má byť aj prípravný zápas Bulharska s Estónskom z roku 2011. Všetky štyri góly padli z pokutových kopov a stretnutie bolo spájané zo singapurským zločineckým syndikátom, ktorý ovplyvňoval výsledky zápasov po celom svete.