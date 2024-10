Bulharská strana GERB vyhrala siedme voľby za necelé štyri roky

Sofia 27. októbra (TASR) — Strana Občania za európsky rozvoj Bulharska (GERB) konzervatívneho expremiéra Bojka Borisova zvíťazila v nedeľňajších predčasných parlamentných voľbách, siedmich za necelé štyri roky. Vyplýva to z exit pollov zverejnených po zatvorení volebných miestností o 20.00 h miestneho času (19.00 h SEČ), informovali agentúry AFP a Reuters.



GERB podľa nich získala 25 - 27 percent hlasov. Na druhom mieste skončila koalícia Pokračujeme v zmene - Demokratické Bulharsko (PP - DB) s približne 15 percentami hlasov. Tretia je ultranacionalistická, prorusky orientovaná strana Obnova s približne 13 percentami.



Ďalšie strany získali menej ako desať percent hlasov.



Podľa prieskumu inštitútu Alpha Research by GERB získala v 240-miestnom parlamente 74 kresiel, PP 42 kresiel a PP - DB 36 kresiel.



Siedme parlamentné voľby za necelé štyri roky boli vyvolané tým, že bulharské politické strany sa po patových voľbách konaných 9. júna paralelne s voľbami do Európskeho parlamentu nedohodli na zostavení koaličnej vlády.



Júnové voľby zasa vyvolal marcový rozpad tzv. neformálnej koalície pozostávajúcej z GERB, Zväzu demokratických síl (SDS) a PP-DB.



Aliancie GERB-SDS a PP-DB sú orientované proeurópsky i propodnikateľsky, sužuje ich však množstvo vzájomných sporov a rivalita ich predstaviteľov.