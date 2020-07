Bulharská vláda i napriek protestom chce odslúžiť celé funkčné obdobie

Sofia 16. júla (TASR) - Bulharská vláda má v úmysle zotrvať pri moci celé svoje štvorročné funkčné obdobie až do jari budúceho roka aj napriek prebiehajúcim protivládnym protestom a hlasovaniu o nedôvere naplánovanému na budúci týždeň.



Vyhlásil to vo štvrtok Valeri Simeonov, jeden z lídrov nacionalistickej strany Spojení vlastenci (OP), ktorá je koaličným partnerom strany Občania za európsky rozvoj Bulharska (GERB) premiéra Bojka Borisova.



Simeonov uviedol, že koalícia sa dohodla na tom, že reorganizáciu vlády prerokuje až po hlasovaní o nedôvere, ktoré podľa agentúry Reuters môže vláda prežiť. Tento krok iniciovali opoziční socialisti.



Premiér Borisov v súvislosti s protivládnymi protestmi vyzval v stredu večer troch ministrov svojej vlády, aby odstúpili z funkcie.



Minister financií Vladislav Goranov, minister hospodárstva Emil Karanikolov a minister vnútra Mladen Marinov sa "vyjadrili, že sú pripravení okamžite podať demisiu".



K zmenám vo vláde dochádza v čase, keď Borisov čelí tlaku týždeň trvajúcich protestov v metropole Sofia, ako aj v ďalších bulharských mestách. Demonštranti obviňujú koaličnú vládu z korupcie a mafiánskych praktík.



Najbližšie parlamentné voľby by sa v Bulharsku mali konať v marci 2021.