Bulharská vláda odstupuje v reakcii na masové protesty

Študenti mávajú bulharskou vlajkou počas protivládneho protestu v Sofii 10. decembra 2025. Foto: TASR/AP

Správu aktualizujeme.

Autor TASR
Sofia 11. decembra (TASR) - Bulharský premiér Rosen Žeľazkov vo štvrtok oznámil demisiu svojho kabinetu v reakcii na rozsiahle protivládne protesty. Premiér a jeho ministri boli vo funkciách menej než rok. TASR o tom informuje podľa správ agentúry AFP a spravodajského portálu Sofia Globe.





UPOZORNENIE: Správu aktualizujeme.
