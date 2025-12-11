< sekcia Zahraničie
Bulharská vláda odstupuje v reakcii na masové protesty
Autor TASR
Sofia 11. decembra (TASR) - Bulharský premiér Rosen Žeľazkov vo štvrtok oznámil demisiu svojho kabinetu v reakcii na rozsiahle protivládne protesty. Premiér a jeho ministri boli vo funkciách menej než rok. TASR o tom informuje podľa správ agentúry AFP a spravodajského portálu Sofia Globe.
