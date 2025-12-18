< sekcia Zahraničie
Bulharské námorníctvo má prvú novopostavenú korvetu
Bulharské námorné sily na sociálnych sieťach uviedli, že Sofia tiež čaká na schválenie Európskej komisie pre deväť projektov v rámci finančného nástroja SAFE na zvýšenie obranyschopnosti EÚ.
Autor TASR
Sofia 17. decembra (TASR) - Bulharské vojenské námorníctvo oficiálne uviedlo do prevádzky prvú ľahkú korvetu vlastnej výroby za viac ako 100 rokov. V prístave vo Varne bola na lodi Hrabri vztýčená námorná vlajka v prítomnosti ministra obrany Atanasa Zaprianova. TASR o tom píše podľa webu marineinsight.com.
Minister uviedol, že projekt preukázal schopnosť Bulharska stavať stredne veľké viacúčelové hliadkové lode triedy MMPV 90, a dodal, že spojenecké krajiny už prejavili záujem o podobné plavidlá.
Kontraadmirál Kiril Michajlov oznámil, že nová loď z bulharských lodeníc MTG Delfin má tiež pristávaciu plochu pre vrtuľník alebo bezpilotné lietadlá. Poznamenal, že námorný personál teraz čaká výcvik na ich pristávanie na palube a integráciu lodných a leteckých systémov do bojových operácií.
Podľa Zaprianova sa pripravuje stavba druhej ľahkej korvety Smeli pre bulharskú flotilu, hoci finančné zdroje rozpočtu pre posilnenie námornej základne vo Varne ešte neboli zabezpečené. S Belgickom a Holandskom zároveň pokračujú rokovania o získaní siedmich starších mínoloviek z ich flotily.
