Bulharské nemocnice musia zriadiť koronavírusové oddelenia

Sofia 4. októbra (TASR) - Bulharský premiér Bojko Borisov nariadil v stredu každej veľkej nemocnici v krajine, aby zriadila oddelenie určené pre pacientov s ochodením COVID-19. Urobil tak po tom, ako z Bulharska v stredu prvýkrát hlásili viac ako 4000 nových infikovaných. Informovala o tom agentúra DPA.



Oznámenie Borisova prichádza po tom, čo niekoľkých pacientov s vážnymi príznakmi COVID-19 nemohli z rôznych dôvodov hospitalizovať. Jeden z nich zomrel v sanitke, pretože ho do nemocnice odmietli prijať, zatiaľ čo ďalšieho previezli do nemocnice, ktorá nebola adekvátne vybavená na liečbu pacientov s koronavírusom a ochoreniu napokon taktiež podľahol.



V hlavnom meste Sofia bolo za posledných 24 hodín zaznamenaných viac ako 1600 z celkových 4041 nových prípadov ochorenia COVID-19. Viacero bulharských nemocníc čelí v súvislosti s epidémiou nedostatku personálu a hľadá dobrovoľníkov.



V krajine medzitým zaviedli prísnejšie epidemiologické opatrenia vrátane povinného nosenia rúšok v exteriéri i nových obmedzení v baroch, kaviarňach a reštauráciách.



Ministerstvo školstva tiež zvažuje umožniť diaľkové štúdium žiakom všetkým škôl, keďže univerzity a stredné školy zatvorili v krajine už pred týždňom. V súčasnosti je v Bulharsku infikovaných 623 žiakov a 859 učiteľov.



Doteraz sa v Bulharsku nakazilo novým koronavírusom 60.537 ľudí a 1412 nákaze podľahlo. V súčasnosti je aktívnych 37.581 prípadov, a to vrátane premiéra Borisova, ktorý je v karanténe.