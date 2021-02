Bulharské úrady zadržali vyše 400 kilogramov heroínu

Sofia 16. februára (TASR) - Bulharské úrady zhabali 401 kilogramov heroínu ukrytého v kontajneroch na lodi, ktorá priplávala do čiernomorského prístavu Varna z Dubaja v Spojených arabských emirátoch (SAE). Oznámili to v utorok miestne úrady, informovala tlačová agentúra Reuters.



Colníci zistili, že heroín bol rozdelený medzi takmer 500 balíkmi, ktoré boli ukryté vo vnútri bitúmenových strešných krytov z Iránu, ktoré dorazili 7. februára. Majiteľa dovážajúcej spoločnosti a jedného colníka zadržali a obvinili z pašovania drog, uviedla prokuratúra.



Podľa odhadu úradov sa hodnota zhabaného kontrabandu pohybuje na úrovni 36 miliónov levov (18,4 mil. eur), pričom cena na čiernom trhu by mohla dosiahnuť dvojnásobok alebo trojnásobok, uvádza Reuters.



Bulharsko sa nachádza na takzvanej balkánskej trase pašovania drog, ktorá sa využíva na dodávanie narkotík z Ázie a Blízkeho východu na Západ.