Streľba na bulharského policajta: Hliadkoval na hraniciach s Tureckom

Sofia 8. novembra (TASR) - Bulharského policajta zastrelili v pondelok večer, keď hliadkoval na hraniciach s Tureckom. Oznámil to v utorok bulharský minister vnútra Ivan Demerdžiev, informujú agentúry AFP a AP.



Bulharsko má na svojich 259-kilometrových hraniciach s Tureckom plot z ostnatého drôtu, ktorý je však v dôsledku prílevu migrantov v ostatnom čase na viacerých miestach poškodený.



K streľbe došlo pondelok neskoro večer neďaleko pohraničnej dediny Goľam Dervent. Hliadkujúci policajt a vojak odstavili svoje vozidlo a vybrali sa preskúmať dieru v plote. Policajt podľa informácií bulharského rezortu vnútra svietil baterkou smerom na turecké územie, odkiaľ následne prišli výstrely.



Policajt na mieste zomrel, zatiaľ čo vojakovi sa podarilo skryť sa za zaparkované vozidlo a vyviazol bez zranení. Podľa vojaka na mieste padlo zhruba 10–15 výstrelov. Prišli z diery v plote, odkiaľ sa následne skupina ľudí siahala nazad na turecké územie.



"Zo strany tureckých úradov sme boli uistení o tom, že týchto ľudí nájdu a že budú predvedení pred súd," povedal minister Demerdžiev. Agentúra AP píše, že v oblasti posilnili pohraničné hliadky.



Bulharsko zaznamenalo v tomto roku výrazný nárast v počte pokusov o nelegálne prekročenie hraníc. Podľa údajov tamojšej pohraničnej polície došlo len za prvých osem mesiacov aktuálneho roka k vyše 80.000 takýmto pokusom, zatiaľ čo za celý vlaňajší rok ich bolo iba 40.000.



Pri tureckých hraniciach hliadkuje 1000 príslušníkov pohraničnej polície, ktorých tento rok posilnilo ďalších 800 policajtov a 200 vojakov, uvádza AFP.



K streľbe na bulharských hraniaiach s Tureckom, ktoré nie je členom EÚ, dochádza len zriedkavo. V auguste však boli neďaleko bulharského letoviska Burgas zabití dvaja policajti, keď do ich auta narazil autobusu prevážajúci migrantov, ktorý sa pokúšali zastaviť.



Bulharsko leží na jednej z hlavných trás využívaných migrantmi z Blízkeho východu a Afganistanu, snažiacimi sa dostať do európskych krajín. V tomto najchudobnejšom štáte EÚ však ostanú len máloktorí z nich. Väčšina používa Bulharsko len ako tranzitnú krajinu a smeruje odtiaľ ďalej na západ.