Bulharskí farmári protestovali voči zrušenému zákazu obilia z Ukrajiny

Sofia 19. septembra (TASR) - Poľnohospodári zablokovali v pondelok cesty vo viacerých bulharských mestách, aby protestovali voči rozhodnutiu tamojšej vlády nepredĺžiť platnosť zákazu na dovoz ukrajinského obilia, ktorý vypršal v piatok 15. septembra. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Farmári svojimi traktormi zablokovali aj dva mosty cez rieku Dunaj, ktoré Bulharsko spájajú so susedným Rumunskom. "Závody dovážajú lacnejšie obilie z Ukrajiny, zatiaľ čo naše náklady sa od začiatku vojny strojnásobili," povedal AFP jeden z poľnohospodárov demonštrujúcich v meste Dragoman ležiacom pri srbských hraniciach.



Ďalší poľnohospodár sa sťažoval na "zdeformovaný trh". "Mám silá plné pšenice a slnečnicové semená, ktoré teraz žnem, nemám kde uskladniť, pričom potom ešte príde kukurica," povedal.



Hnev bulharských poľnohospodárov eskaloval po víkendovom vyjadrení proeurópskeho premiéra Nikolaja Denkova, ktorý ich obvinil z toho, že sa správajú ako "teroristi", keď odmietajú rokovať. Premiér tiež povedal, že malá časť poľnohospodárov v krajine dostala veľký podiel z mnohomiliardových štátnych dotácií, pričom si za ne nakúpila "vily, jachty a drahé autá".



Ďalšie demonštrácie poľnohospodárov sú plánované na utorok v bulharskom hlavnom meste Sofia.



Európska komisia (EK) zaviedla v máji dočasné embargo na dovoz ukrajinského obilia do Bulharska, Maďarska, Poľska, Rumunska a na Slovenska. Cieľom bolo zastaviť narušovanie trhu v týchto členských štátoch EÚ susediacich s Ukrajinou, ktoré však naďalej povoľovali tranzit ukrajinského obilia cez svoje územie.



Uplynulý piatok večer eurokomisia oznámila, že platnosť tohto embarga vyprší podľa plánu, a teda do konca dňa 15.septembra. Po analýze údajov týkajúcich sa vplyvu vývozu agrokomodít z Ukrajiny (menovite pšenice, kukurice, repky a slnečnice) na trh EÚ totiž dospela k záveru, že narušenia trhu v piatich členských štátoch susediacich s Ukrajinou boli odstránené, informoval spravodajca TASR.



Poľsko a Maďarsko už vopred avizovali, že jednostranne predĺžia zákaz na dovoz štyroch ukrajinských poľnohospodárskych produktov bez ohľadu na rozhodnutie EK. V reakcii na kroky Varšavy a Budapešti sa zákaz dovozu rozhodlo predĺžiť aj Slovensko. Bulharsko však naopak zákaz prestalo uplatňovať a Rumunsko taktiež informovalo, že sa bude riadiť stanoviskom EK.