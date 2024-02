Bulharskí poľnohospodári na protest zablokovali cesty po celej krajine

Sofia 6. februára (TASR) - Bulharskí poľnohospodári v utorok zablokovali dôležité cesty po celej krajine na protest proti rastúcim nákladom a neférovej konkurencii. Od vlády požadovali kompenzácie za dovoz lacného tovaru z Ukrajiny. TASR správu prevzala od agentúry DPA.



Poľnohospodári zablokovali napríklad bulharskú diaľnicu do Grécka, cesty vedúce k rumunským hraniciam či do mesta Varna na pobreží Čierneho mora. Použili pri tom tisíce poľnohospodárskych strojov, uviedol pre bulharský národný rozhlas (BNR) vedúci bulharskej poľnohospodárskej komory Kostadin Kostadinov.



Viaceré poľnohospodárske organizácie začali v Bulharsku protestovať v pondelok. Časť z demonštrantov sa zišla pred budovou ministerstva poľnohospodárstva v hlavnom meste Sofia a žiadala odstúpenie šéfa tohto rezortu, ministra Kirila Vateva.



Bulharský premiér Nikolaj Denkov sa ešte v nedeľu večer stretol s predstaviteľmi organizácií zastupujúcich záujmy poľnohospodárov. Vláda im ponúkla finančnú kompenzáciu na straty, ktoré by podľa nej preukázali daňovými priznaniami z roku 2023.



Poľnohospodári to však odmietli a požadujú iný prístup k výpočtu ich strát. Okrem kompenzácií tiež požadujú dotácie pre pestovateľov zeleniny a ovocia či pre chovateľov zvierat.



DPA uvádza, že protesty majú byť každý deň o hodinu dlhšie. Poľnohospodári avizovali aj demonštrácie v Sofii.



Vlna nespokojnosti zachvátila v ostatnom čase poľnohospodársky sektor v mnohých európskych krajinách. Protesty a blokády či dopravné obmedzenia vypukli už napríklad vo Francúzsku, Nemecku, Belgicku, Poľsku, Rumunsku či Holandsku. Poľnohospodári vyjadrujú nespokojnosť s vládnymi opatreniami, reguláciami na úrovni EÚ či napríklad aj dovozom tovaru z Ukrajiny.