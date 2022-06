Bulharskí poslanci zrušili veto na rokovania EÚ so S. Macedónskom

Sofia 24. júna (TASR) - Bulharský parlament v piatok schválil zrušenie veta na začatie prístupových rokovaní Európskej únie so Severným Macedónskom. Informuje o tom TASR podľa správy agentúry AFP.



Za uznesenie hlasovalo 170 poslancov, 37 ich bolo proti a 21 sa zdržali hlasovania.



Uznesenie umožní bulharskej vláde odblokovať začatie prístupových rozhovorov EÚ so Severným Macedónskom výmenou za záruky, že Severné Macedónsko splní požiadavky Bulharska ohľadne dlhodobých historických a jazykových sporov týkajúcich sa bulharskej národnostnej menšiny žijúcej v Severnom Macedónsku.



Plán na odblokovanie začiatku prístupových rozhovorov so Severným Macedónskom predložilo končiace francúzske predsedníctvo v Rade EÚ.



"Návrh francúzskeho predsedníctva vytvára priaznivejšie podmienky na ochranu bulharských národných záujmov pri prístupových rokovaniach než všetky doterajšie možnosti," citoval bulharskú ministerku zahraničných vecí Teodoru Genčovskú tamojší spravodajský web Mediapool.