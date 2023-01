Bulharsko a Grécko žiadajú lepšiu ochranu vonkajšej hranice EÚ

Sofia 16. januára (TASR) - Európska komisia by mala Bulharsku a Grécku poskytovať omnoho väčšiu podporu pri ochrane vonkajšej hranice EÚ. Po pondelkových rokovaniach v Sofii to uviedli bulharský minister vnútra Ivan Demerdžiev a grécky minister pre migráciu Notis Mitarachi. TASR správu prevzala z agentúry APA.



Demerdžiev uviedol, že počas pondelkovej razie na juhu Bulharska bola rozbitá medzinárodná sieť prevádzačov. Zadržaní boli dvaja Gruzínci, ktorí mali pašovať migrantov zo Sýrie cez Turecko, Grécko a Bulharsko do západnej Európy.



Okrem toho polícia zatkla aj vodičov, ktorí boli zodpovední za prevoz nelegálnych migrantov z bulharsko-tureckého pohraničia na hranice Bulharska so Srbskom.



Šéf bulharského rezortu vnútra dodal, že táto rozsiahla razia má v nadchádzajúcich dňoch pokračovať aj v susednom Turecku. Takéto zásahy sa majú uskutočňovať spoločne s Gréckom s cieľom bojovať proti cezhraničnej pašeráckej kriminalite.



"Som presvedčený, že Bulharsko ešte tento rok vstúpi do schengenského priestoru," povedal Demerdžiev.



Mitarachi zdôraznil, že aj pre Grécko je dôležité, aby bolo Bulharsko súčasťou Schengenu. "Sme veľmi sklamaní z rakúskeho veta a preto som minulý týždeň navštívil Viedeň," poznamenal. Dodal, že sa usiluje v tejto záležitosti pôsobiť ako sprostredkovateľ medzi Rakúskom a Bulharskom.



Na decembrovom zasadnutí Rady EÚ pre spravodlivosť a vnútorné veci v Bruseli členské krajiny odobrili vstup do Schengenu len pre Chorvátsko. Rumuni a Bulhari neuspeli ani po 11 rokoch od podania prihlášky.



Šanca na znovuotvorenie diskusie o rozšírení Schengenu bude na prvom zasadnutí Rady EÚ pre spravodlivosť a vnútorné veci pod švédskym predsedníctvom, ktoré sa uskutoční 25. - 27. januára.