Bulharsko a Rumunsko budú mať prístup k údajom vo vízovom systéme

Brusel 18. januára (TASR) - Európska komisia (EK) v piatok prijala rozhodnutie, ktoré od júla 2021 umožní Bulharsku a Rumunsku prístup k čítaniu údajov vo vízovom informačnom systéme (VIS), čiže databáze spájajúcej pohraničnú stráž na vonkajších hraniciach EÚ s konzulátmi členských štátov EÚ po celom svete.



Komisia v správe pre médiá spresnila, že prístup k údajom znamená, že oba členské štáty budú mať prístup k informáciám, ktoré už v systéme existujú, zatiaľ však nebudú mať právo zadávať a vkladať nové informácie. K tomu dôjde potom, čo obe krajiny úspešne absolvujú sériu technických testov potrebných na pripojenie sa k systému.



Prístup k údajom VIS znamená, že Bulharsko a Rumunsko budú môcť vidieť doterajšiu "vízovú históriu" žiadateľov o víza, čo ich úradníkom uľahčí vybavovanie žiadostí o víza pre občanov z tretích krajín. Bulharskej a rumunskej pohraničnej stráži to tiež umožní overovať platnosť a pravosť schengenských víz vydaných inými členskými štátmi, čo pomôže predchádzať prípadným podvodom a bojovať proti závažnej trestnej činnosti či terorizmu, čím sa zvýši celková bezpečnosť v rámci EÚ.



Bulharsko a Rumunsko potrebovali mať zaistený prístup na "čítanie" údajov vízového informačného systému EÚ, aby mohli prevádzkovať automatický systém vstupu / výstupu (EES) pre cestujúcich z tretích krajín, ktorý sa má uviesť do prevádzky v prvej polovici roka 2022. Systém EES automaticky zaregistruje meno osoby, typ cestovného dokladu, biometrické údaje (odtlačky prstov, snímka tváre) a dátum a miesto vstupu a výstupu na vonkajších hraniciach EÚ pri úplnom rešpektovaní základných práv a ochrany údajov osôb.



Plný prístup k vízovému informačnému systému budú mať obe balkánske krajiny po vstupe do schengenského priestoru, o čo sa Sofia a Bukurešť už dávno snažia, pričom splnili potrebné technické kritériá vstupu. Komisia v tejto súvislosti opätovne vyzvala členské krajiny (Rada EÚ), aby ich šance neblokovali a podnikli potrebné kroky na ich vstup do schengenskej zóny bez kontrol na vnútorných hraniciach.



