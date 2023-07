Bulharsko a Rumunsko by mali byť súčasťou Schengenu do konca roku 2023

Brusel/Štrasburg 12. júla (TASR) - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) vyzvali v stredu v Štrasburgu členské krajiny (Rada EÚ), aby schválili vstup Rumunska a Bulharska do schengenského priestoru voľného cestovania ešte do konca roku 2023. Informuje o tom spravodajca TASR.



V uznesení, za ktoré zahlasovalo 526 poslancov, 57 bolo proti a 42 sa zdržalo hlasovania, EP zdôrazňuje, že obe krajiny už dávno splnili potrebné požiadavky na prijatie do Schengenu.



Poslanci ľutujú rozhodnutie Rady EÚ z 8. decembra 2022 odmietnuť členstvo oboch týchto krajín "bez predloženia akéhokoľvek právneho odôvodnenia týkajúceho sa prístupových kritérií".



V uznesení sa uvádza, že väčší schengenský priestor bez hraničných kontrol by posilnil EÚ. Europoslanci zároveň zdôraznili, že všetky členské štáty Únie majú právo vstúpiť do Schengenu, keď budú pripravené.



Skutočnosť, že Rumunsko a Bulharsko sa stále nachádzajú mimo oblasti bezvízového styku, podľa EP sociálne a ekonomicky zaťažuje podniky a obyvateľstvo oboch krajín. Ich občania sú v porovnaní s kolegami v schengenskom priestore diskriminovaní, pretože čelia oneskoreniam, byrokratickým ťažkostiam a dodatočným nákladom pri cestovaní alebo podnikaní v zahraničí.



Poslanci upozornili, že zdržania na hraničných priechodoch, ktorým čelia Rumuni a Bulhari, môžu trvať niekoľko hodín až dní – v porovnaní s priemerne desiatimi minútami bez kontrol na vnútorných hraniciach –, čo tiež zhoršuje pracovné podmienky vodičov nákladných áut.



Okrem škôd, ktoré jednotnému trhu EÚ spôsobuje bránenie voľnému pohybu tovaru medzi európskymi členskými štátmi, uznesenie poukazuje aj na "nenapraviteľné škody" na životnom prostredí, ktoré nie sú v súlade s cieľmi EÚ v oblasti klimatickej neutrality. Zdravie vodičov, colníkov a ľudí žijúcich v blízkosti hraničných priechodov ohrozuje zvýšené znečistenie z tisícov vozidiel, ktoré každý deň čakajú na prekročenie hranice, keďže každý rok sa uvoľní okolo 46.000 ton oxidu uhličitého.



Uznesenie vyzýva Európsku komisiu, aby odhadla alternatívne náklady a environmentálne škody, ktoré Rumunsko a Bulharsko utrpeli od júna 2011 v dôsledku "neodôvodneného odmietnutia" členstva v Schengene, a nabáda ich, aby analyzovali možnosti finančnej kompenzácie.



V súčasnosti sú všetky členské štáty EÚ okrem Bulharska, Cypru, Írska a Rumunska súčasťou schengenského priestoru voľného cestovania, ktorý zahŕňa aj štáty mimo EÚ: Island, Nórsko, Švajčiarsko a Lichtenštajnsko. Eurokomisia vyhodnotila, že Bulharsko a Rumunsko sú pripravené vstúpiť do Schengenu a Európsky parlament opakovane podporil ich pristúpenie, naposledy v uznesení z 5. októbra 2022 a v rozprave zo 14. decembra 2022.