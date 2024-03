Bulharsko a Rumunsko čiastočne vstupujú do schengenskej zóny

Bukurešť 30. marca (TASR) - Po 13 rokoch čakania sa Bulharsko a Rumunsko v nedeľu čiastočne pripoja k schengenskému priestoru voľného pohybu. Ich občanom sa otvorí cestovanie leteckou a námornou dopravou bez hraničných kontrol, na pozemných hraniciach však kontroly zostanú v platnosti. TASR informuje podľa agentúry AFP.



Úplné pripojenie oboch krajín k Schengenu zablokovalo Rakúsko v obavách pred prílevom žiadateľov o azyl. Čiastočný vstup do Schengenu je pre Bulharsko a Rumunsko "dôležitým míľnikom", uviedol analytik zahraničnej politiky Stefan Popescu. Symbolizuje to "otázku dôstojnosti a príslušnosti k Európskej únii. Každý Rumun, ktorý musel ísť v jazdnom pruhu oddelene od ostatných európskych občanov, cítil, že sa s ním zaobchádza inak," povedal pre agentúru AFP.



Podľa rumunskej vlády sa schengenské pravidlá budú vzťahovať na štyri námorné prístavy a 17 letísk, z nich najväčšie je letisko Otopeni pri Bukurešti. Všade tam sa posilnia pracovníci od pohraničnej polície až po imigračných úradníkov, aby "odhalili tých, ktorí chcú využiť výhody na to, aby opustili Rumunsko nelegálne," uviedla vláda.



Na hraniciach s Maďarskom dnes čakajú autodopravcovia podľa odborov zvyčajne 8 až 16 hodín, na bulharských 20 až 30 hodín s maximom tri dni. Bulharské podniky sú z toho pobúrené.



"Len tri percentá bulharského tovaru sa prepravujú letecky a po mori, zvyšných 97 percent po súši," povedal Vasil Velev, prezident Bulharskej asociácie priemyslu (BICA). "Takže sme na troch percentách v Schengene a nevieme, kedy tam budeme s ostatnými 97 percentami," povedal pre agentúru AFP.



Bulharsko a Rumunsko dúfajú, že sa do Schengenu úplne integrujú do konca roka, ale pozícia Rakúska sa zatiaľ veľmi nezmenila. Tzv. schengenský priestor vznikol v roku 1985. Dnes môže vďake nemu na ploche viac ako štyri milióny štvorcových kilometrov takmer 420 miliónov ľudí voľne cestovať bez kontrol na vnútorných hraniciach.



Po pristúpení Bulharska a Rumunska bude mať 29 členov – 25 z 27 členských štátov EÚ, ako aj Švajčiarsko, Nórsko, Island a Lichtenštajnsko.