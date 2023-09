Bulharsko a Turecko postihli záplavy, úrady hlásia obete a nezvestných

Sofia/Ankara 5. septembra (TASR) – Búrky a následné záplavy na juhozápadnom pobreží Čierneho mora si vyžiadali v Bulharsku najmenej dve obete na životoch, pričom v Turecku evidujú najmenej päť nezvestných vrátane jedného dieťaťa. Evakuovať museli stovky dovolenkárov, informuje TASR na základe správ agentúr DPA a AFP.



"Obeťami sú muž a žena, ďalší ľudia sú nezvestní," vyhlásil v utorok bulharský premiér Nikolaj Denkov pri návšteve záplavami postihnutého mesta Carevo.



Voda prenikla aj do mnohých bulharských hotelov. Úrady v Careve vyhlásili stav núdze po tom, čo sa rieka Veleka vyliala z brehov. Zároveň dôrazne požiadali obyvateľov, aby sa presunuli do vyššie položených oblastí.



Bulharské médiá informovali, že prívaly vody zaplavili cesty, kde uväznili autá, a strhli niekoľko mostov. Niektoré prímorské letoviská zostali odrezané od sveta. Letovisko Sinemorec postihol výpadok elektrického prúdu a neďalekú dedinu Kosti evakuovali po tom, ako sa tam vyliala rieka.



Prívalové zrážky a povodne postihli aj tureckú provinciu Kirklareli ležiacu na hraniciach s Bulharskom a Gréckom. Voda tu v jednom z letovísk odplavila niekoľko bungalovov.



Lejaky zasiahli aj provinciu Mugla na juhozápade Turecka. Po zásahu bleskom tu vypuklo celkovo 36 požiarov, informuje turecká tlačová agentúra Anadolu.



Turecký Úrad pre riešenie krízových situácií (AFAD) varoval pred ďalšími búrkami na západe a juhozápade Turecka.



Turecko v polovici augusta zasiahla vlna horúčav, teploty na východe krajiny aj teraz dosahujú nadpriemerné hodnoty, hoci inde sa už vrátili do normálu.