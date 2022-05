Bulharsko bude blokovať prístupové rozhovory so Severným Macedónskom

Sofia 21. mája (TASR) - Bulharsko napriek tlaku zo strany západných krajín plánuje aj naďalej blokovať rokovania o vstupe Severného Macedónska do Európskej únie. Uviedol to v piatok bulharský premiér Kiril Petkov. TASR informáciu prevzala od agentúry AP.



Len niekoľko hodín po tom, čo eurokomisár pre susedstvo a rozšírenie Olivér Várhelyi ukončil svoje rokovania s bulharskými predstaviteľmi s tým, že sa o tri týždne vráti s cieľom získať ich súhlas na spustenie prístupových rokovaní, Petkov zopakoval, že jeho vláda nepodnikne žiadne kroky "na základe vonkajšieho tlaku".



Bulharská centristická koalícia bude konať len na základe širokého národného konsenzu, uistil Petkov svojich krajanov v piatkovom príhovore. Zároveň vyzval bulharského prezidenta Rumena Radeva, aby zvolal zasadnutie národnej bezpečnostnej rady, ktorá by sa zaoberala vzťahmi medzi Severným Macedónskom a Bulharskom.



"Iba Národné zhromaždenie (parlament) má legitímny mandát rozhodnúť o záležitostiach týkajúcich sa Severného Macedónska, a to by malo byť úplne jasné celej bulharskej spoločnosti, ako aj našim zahraničným partnerom," zdôraznil Petkov.



Sofia trvá na tom, aby Severné Macedónsko vo svojej ústave zakotvilo ochranu práv Bulharov, urobilo pokrok v historických sporoch medzi týmito dvoma krajinami a eliminovalo nenávistné prejavy voči Bulharsku.



Vlády Bulharska a Severného Macedónska sa v januári stretli na spoločnom zasadnutí s cieľom zlepšiť vzájomné vzťahy, ktoré sú poznamenané dlhoročnými spormi. Sofia žiada, aby bola bulharská menšina v Severnom Macedónsku ústavne uznaná ako ostatné menšiny v krajine – odmieta však argument svojho suseda, že existuje aj macedónska menšina v Bulharsku.