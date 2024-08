Bulharsko čakajú ďalšie predčasné parlamentné voľby

Sofia 5. augusta (TASR) - Bulharská strana Je taký národ (ITN) sa v pondelok vzdala mandátu na zostavenie vlády, keďže nedokázala nájsť partnerov na zloženie stabilnej vládnej koalície. Krajinu tak čakajú už siedme parlamentné voľby za uplynulé tri roky. TASR o tom informuje s odvolaním na správu agentúry Reuters.



ITN sa umiestnila v júnových predčasných parlamentných voľbách až na šiestom mieste a v 240-člennom parlamente má len 16 poslancov. Mandát na zloženie vlády dostala od prezidenta Rumena Radeva 29. júla po tom, ako sa vládu nepodarilo zostaviť alianciám strán Občania za európsky rozvoj Bulharska a Zväz demokratických síl (GERB-SDS), ani Pokračujeme v zmene - Demokratické Bulharsko (PP-DB).



"Zistili sme, že nemáme spoločné ciele... Takže vraciame nenaplnený mandát," oznámil líder ITN Toško Iordanov bulharskému prezidentovi.



Radev musí teraz vymenovať dočasného premiéra a má niekoľko dní na vypísanie siedmich predčasných parlamentných volieb od roku 2021, ktoré sa musia uskutočniť do dvoch mesiacov. "Špirála bezvýsledných volieb pokračuje... a (to) spôsobuje nielen podráždenie, ale spúšťa aj množstvo deštruktívnych procesov," uviedol prezident Radev.



Bulharsko je najchudobnejšou členskou krajinou Európskej únie s vysokou mierou korupcie. Krajinu sužuje politická nestabilita od roku 2020, keď protikorupčné protesty viedli k pádu vlády vedenej stranou GERB.



V júnových voľbách, ktoré sa konali paralelne s voľbami do Európskeho parlamentu, zvíťazila aliancia GERB-SDS, ktorá získala 68 kresiel v parlamente. PP-DB skončila s 39 poslancami druhá. Obe aliancie sú orientované pro-európsky a pro-podnikateľsky, majú však množstvo vzájomných sporov aj osobnú rivalitu.



Bulharsko by pritom potrebovalo stabilnú a dobre fungujúcu vládu, ktorá by urýchlila prísun eurofondov na budovanie infraštruktúry a posunula krajinu k vstupu do eurozóny a úplnému členstvu v schengenskom priestore.